Yüzyılın Konut Projesi: 500 Bin Aileye Güvenli Yuva

TOKİ'nin ileri mühendislik teknikleriyle inşa ettiği sosyal konutlar, depreme dayanıklılığı ve uygun ödeme koşullarıyla dar gelirli ailelerin güvenli yuvası oluyor. Bakan Murat Kurum'un paylaştığı görüntülerde, ev sahipleri projeden duydukları memnuniyeti dile getiriyor. 81 ilde 500 bin aileye daha aynı sevinci yaşatmak için çalışmalar sürüyor.

Yüzyılın Konut Projesi: 500 Bin Aileye Güvenli Yuva

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki sosyal konutlarda yaşayan vatandaşların memnuniyetini vurgulayarak, "Binlerce yuvada; aynı huzur, aynı mutluluk, aynı güven. Yüzyılın Konut Projesi ile 81 ilde 500 bin ailemize daha aynı sevinci yaşatmak için çalışıyoruz" mesajını paylaştı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından bugüne kadar inşa edilen 1 milyon 750 bin sosyal konut ile Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olma imkanı buldu. TOKİ, afetlere dayanıklı ve ileri mühendislik teknikleriyle inşa edilen konutlarla güvenli yaşam alanları sunuyor. Kocaeli Dilovası Köseler Mahallesi'nde tamamlanan 429 konut projesi kapsamında, ev sahipleri depremleri hissetmediklerini belirtti.

Sosyal Konut Projelerinde Güvenlik ve Dayanıklılık

TOKİ'nin inşa ettiği konutlar, deprem riski yüksek bölgelerde yaşayan vatandaşlara güvenli bir yaşam alanı sağlıyor. Köseler Mahallesi'nde yaşayanlar, 23 Nisan'da Silivri'de meydana gelen 6,3 ve 10 Ağustos'ta Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremleri hissetmediklerini ifade etti. Tünel kalıp sistemiyle yapılan bu konutlar, dayanıklılık açısından öne çıkıyor.

Vatandaşların Görüşleri

  • Mustafa İnal: "Kimse 'bana çıkmaz' demesin. Bize çıktı. Ödemeler gayet de kolay. Tüm vatandaşlarımızın ev sahibi olmasını isterim. 500 bin sosyal konut vatanımıza, milletimize ilaç olacak."
  • Murat Yazıcı: "Burası, eşimle hayallerimizin üstünde bir daire. Daireler mantıklı düşünülüp tasarlanmış. TOKİ, aile bireylerini de düşünmüş. Burada kira öder gibi ödediğim taksitlerle ev sahibi oldum."
  • Aysel Yazıcı: "Evi ilk gördüğümüzde çok mutlu olduk. Deprem bekleyen bir bölgedeyiz ve burada tünel kalıp sistemiyle yapılmış konutlarda kendimizi güvende hissediyoruz. Devletimizin koyduğu sınırlamalar gerçekten evi olmayan ihtiyaç sahipleri için önemli bir çözüm."
  • Hakan Ayan: "Evimizi makul fiyata aldık. Dayanıklılık ve deprem konusunda evimize çok güveniyoruz. Herkesin ev sahibi olmasını isterim. Hem güvenilir hem uygun."

Sosyal Konut Projelerinin Yaygınlaştırılması

Bakanlık, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde 500 bin yeni sosyal konutun inşası için çalışmalarını sürdürüyor. TOKİ'nin uyguladığı ödeme kolaylıkları ve dayanıklı yapı standartları, dar gelirli vatandaşların güvenli ve uygun fiyatlı konutlara erişimini artırıyor.


