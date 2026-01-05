Yargıtay'dan boşanmasında emsal karar: Affettiysen kusur sayamazsın!
EKK'dan 2026 mesajı: Enflasyonla mücadelede taviz yok

2026 yılının ilk EKK toplantısı sonrası yayımlanan bildiride, ekonomi programının meyvelerini vermeye başladığı belirtildi. Yıllık enflasyonun %30,89'a, cari açığın ise milli gelire oranla %1,4 seviyesine gerilediği hatırlatılırken; rezervlerin tarihi zirveye ulaştığı vurgulandı. 2026 yılında sadece talep değil, arz yönlü tedbirlerin de devreye alınacağını açıklayan Kurul; jeotermal enerji, sözleşmeli tarım ve demiryolu-liman bağlantıları gibi dev projelerin "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla hızlandırılacağını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2026 15:38, Son Güncelleme : 05 Ocak 2026 16:21
EKK'dan 2026 mesajı: Enflasyonla mücadelede taviz yok

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), 2026 yılının ilk toplantısının ardından yaptığı açıklamada dezenflasyon sürecinin devam ettiğini belirterek "2026 yılında para ve maliye politikalarını eşgüdüm içinde uygulayarak enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), 2026 yılının ilk toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada ekonomi programının sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

EKK tarafından yapılan yazılı açıklamada, uluslararası rezervlerin tarihi yüksek seviyeye ulaştığı ve rezerv yeterliliğinin uluslararası standartlarda güçlendiği belirtilerek, "Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) 2026 yılı ilk toplantısını bugün gerçekleştirmiştir. Kararlılıkla uyguladığımız ekonomi programı sayesinde elde ettiğimiz kazanımları 2025 yılında daha da ileriye taşıdık. Rezervlerimiz tarihi yüksek seviyeye ulaşmış ve uluslararası standartlarda rezerv yeterliliği sağlanmıştır. Türk lirası varlıklara duyulan güven artmış ve önemli bir koşullu yükümlülük olan Kur Korumalı Mevduat (KKM) sonlandırılmıştır. Ülke risk primimiz, 2018 yılı Mayısından sonraki en düşük seviyesine gerilemiş, böylece kamu ve özel sektörün dış borçlanma maliyetleri önemli ölçüde azalmış ve daha uygun koşullarla dış finansmana erişim artmıştır" ifadeleri yer aldı.

"Büyüme, istihdam ve cari denge olumlu seyrini sürdürdü"

Kurul açıklamasında, ekonomik büyümenin dengeli yapısına dikkat çekilerek, "Tüketim ve yatırımın dengeli görünümü ile ekonomimiz ilk üç çeyrekte yıllık yüzde 3,7 büyümüştür. Mal ve hizmet ihracatımızdaki artışın etkisiyle 2025 yılsonunda milli gelire oranla yüzde 1,4 civarında öngördüğümüz cari açık, sürdürülebilir seviyelerde korunmuştur. İşsizlik oranı 31 aydır tek haneli seviyelerde seyretmektedir. Dezenflasyon süreci devam etmiş ve yıllık enflasyon son dört yılın en düşük seviyesi olan yüzde 30,89'a gerilemiş, temel mal enflasyonu ise yüzde 17,7 seviyesine inmiştir. Yüksek deprem harcamalarına rağmen mali disiplin korunmuş, kamu borçluluğu düşük seviyesini sürdürmüştür" değerlendirmesi yapıldı.

"Enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz"

EKK açıklamasında enflasyon hedeflerine ilişkin şu değerlendirme yapıldı:
"Enflasyonla mücadeleyi, kalıcı fiyat istikrarı sağlanana kadar çok boyutlu, koordineli ve kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. 2026 yılında para ve maliye politikaları ile bütüncül bir yaklaşım ve eşgüdüm içinde atacağımız adımlarla enflasyonla mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu çabalarımızı sadece talep yönlü politikalarla değil; gıda, konut, enerji ve ulaştırma gibi birçok alanda uyguladığımız arz yönlü tedbirler ve yapısal reformlarla da destekliyoruz."

Cari dengede kalıcı iyileşme hedefi doğrultusunda enerjide arz güvenliği ve dışa bağımlılığın azaltılmasının önem taşıdığına yer verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Enerji ve doğal kaynaklarımızın etkin kullanımını sağlayacak ve yenilenebilir enerji kapasitemizi artıracak yatırımlara öncelik veriyoruz. 2025 yılı Temmuz ayında yapılan kanun değişikliğiyle, yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırmak amacıyla izin ve onay süreçleri sadeleştirilmiştir. Jeotermal enerji kurulu kapasitesinde Avrupa'da ilk sırada yer alan ülkemizin, bu alanda küresel ölçekte lider konuma ulaşmasına yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. İklim değişikliğinin getirdiği riskler ve artan gıda talebi; tarımda verimlilik, kalite ve sürdürülebilirlik odaklı politikaları zorunlu kılmaktadır. Bu doğrultuda, planlı ve sözleşmeli üretime, modern tarım teknoloji uygulamalarının yaygınlaştırılmasına, yenilenebilir enerji kullanımına, sulama yatırımlarına ve organize tarım bölgelerinin artırılmasına öncelik veriyoruz. Türkiye, jeopolitik konumu ve güçlü altyapısı sayesinde uluslararası taşımacılıkta önemli bir konumdadır. Altyapı yatırımları, rekabet ve üretim gücümüzü artıracak şekilde bütüncül bir yaklaşımla önceliklendirilmektedir. Bu kapsamda, sanayi bölgeleri ve limanların mevcut demiryolu ağına bağlantısını sağlamak üzere önceliklendirilmiş iltisak hatları programı tamamlanacaktır. Böylece üretim bölgelerini demiryoluyla limanlara bağlayarak, iç ve dış pazara erişim artırılacaktır. Bu kapsamda bugün yapılan EKK toplantısında ele alınan temel hususlar şunlardır, lojistik altyapının geliştirilmesi ve demiryolu-liman bağlantılarına yönelik çalışmalarda mevcut durum değerlendirilerek atılması gereken ilave adımlar istişare edilmiştir. Ülkemizde jeotermal enerji kaynakları, kullanım alanları ve jeotermal enerji potansiyeline ilişkin konular değerlendirilmiştir. Tarım sektöründeki son dönem gelişmeler ile tarımsal desteklerin etkileri ele alınmıştır. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda uyguladığımız programla elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmek, ekonomide dönüşümü sağlayarak verimliliği ve rekabet gücümüzü artırmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. 2026 yılında yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejimizi destekleyecek, enflasyonla mücadelemizi güçlendirecek yapısal reformları hayata geçireceğiz."

