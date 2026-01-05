Ünlülerin menajeri Haluk Şentürk gözaltına alındı

Şarkıcı Hadise ve Gülşen'in de aralarında olduğu çok sayıda ismin menajerliğini yapan Haluk Şentürk'ün "uyuşturucu soruşturması" kapsamında bu sabah gözaltına alındı.

Haluk Şentürk'ün menajerliğini yaptığı şarkıcılar arasında, Deniz Seki, Kamuran Akkor, Norm Ender ve Aşkın Nur Yengi gibi isimler de yer alıyor.

Bu sabah yapılan operasyonla Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncularından Doğukan Güngör'ün de gözaltına alındığı belirtilmişti.