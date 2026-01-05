Yargıtay'dan boşanmasında emsal karar: Affettiysen kusur sayamazsın!
Akademik teşvik ödeneği düzenlemesi yine unutuldu

Öğretim elemanlarının yıllardır iyileştirilmesini beklediği akademik teşvik ödeneği düzenlemesi bu sene yine unutuldu!

Akademik teşvik ödeneği düzenlemesi yine unutuldu

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol ÖZVAR tarafından 10 Ocak 2022 tarihli eski adıyla Twitter yeni ismiyle X paylaşımında, şu ifadelere yer verilmişti.

"Mevcut akademik teşvik uygulamasının iyileştirilmesini, bürokrasinin azaltılmasını ve teşviklerin akademik kaliteye daha fazla hizmet etmesini sağlamak üzere ilgili paydaşların görüşlerini almak suretiyle yeni bir çalışma yapacağımızı duyurmak isterim."
Geldiğimiz üç yıllık süre zarfında ne akademisyenlerin mali hakları konusunda bir iyileştirme yapıldı ne de akademik teşvik uygulamasını geliştirecek bir adım atıldı.

2026 yılına girdiğimiz bugünlerde akademisyenler halen 1-2 puan toplayabilmek için atıflarını tek tek taramakta, kanıtlarını hazırlamakta ve bunları üniversitelerine sunmaktadır.

Maziyi hatırladığımızda her vatandaşın sene sonunda fiş toplama işini, tabiri caizse şu an akademisyenler benzer bir şekilde yerine getirmektedir.

Günlük ekonomik durumda her geçen gün eriyen akademisyen maaşlarına yönelik bir iyileştirme yapılmaması tepki toplarken, akademik teşviğe yönelik verilen sözlerin tutulmaması da son derece üzücü olmuştur.

Yükseköğretim Kurulunun 2026 yılında gerek akademisyenlerin maaşlarına yönelik bir akademik zam müjdesini gerekse günümüz akademik dünyasına uygun daha nitelikli bir teşvik sistemini getirmek için mücadele etmesini tüm akademisyenler adına dikkatlerine sunmak isteriz!

