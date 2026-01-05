Dünyanın En Zengin 10 İnsanı: 2026 Servet Sıralaması Açıklandı

Yargıtay'dan boşanmasında emsal karar: Affettiysen kusur sayamazsın!
Yargıtay'dan boşanmasında emsal karar: Affettiysen kusur sayamazsın!
İş dünyasından enflasyon yorumu: 2026 reform yılı olmalı!
İş dünyasından enflasyon yorumu: 2026 reform yılı olmalı!
EKK'dan 2026 mesajı: Enflasyonla mücadelede taviz yok
EKK'dan 2026 mesajı: Enflasyonla mücadelede taviz yok
Öğrenci Gelişim Raporları Öğretmenlere Yük, Velilere Bilmece Olmaktan Çıkarılmalı
Öğrenci Gelişim Raporları Öğretmenlere Yük, Velilere Bilmece Olmaktan Çıkarılmalı
Bakan Bayraktar: Enerji verimliliği sadece bir tasarruf meselesi değil
Bakan Bayraktar: Enerji verimliliği sadece bir tasarruf meselesi değil
Bahis soruşturması: 950 teknik direktöre soruşturma gelecek iddiası
Bahis soruşturması: 950 teknik direktöre soruşturma gelecek iddiası
Bakan Şimşek: Dezenflasyon genele yayıldı
Bakan Şimşek: Dezenflasyon genele yayıldı
Yüzyılın Konut Projesi: 500 Bin Aileye Güvenli Yuva
Yüzyılın Konut Projesi: 500 Bin Aileye Güvenli Yuva
Ekonomi büyüyor, Memur küçülüyor: '2026 için acil müdahale şart'
Ekonomi büyüyor, Memur küçülüyor: '2026 için acil müdahale şart'
Yılmaz'dan enflasyon yorumu: Dezenflasyon süreci güçleniyor
Yılmaz'dan enflasyon yorumu: Dezenflasyon süreci güçleniyor
Erdoğan: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO güvenliği için gerekli
Erdoğan: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO güvenliği için gerekli
2026-MSÜ Sınavı Başvuruları Başladı
2026-MSÜ Sınavı Başvuruları Başladı
Enflasyon rakamları sonrası bedelli askerlik ücretleri belli oldu
Enflasyon rakamları sonrası bedelli askerlik ücretleri belli oldu
Ocak ayı kira artış oranı belli oldu!
Ocak ayı kira artış oranı belli oldu!
Altın ve gümüş güvenli liman talebiyle yükseldi
Altın ve gümüş güvenli liman talebiyle yükseldi
Doğalgazda yeni dönem: Kademeli tarife ve yıllık fiyat modeli geliyor
Doğalgazda yeni dönem: Kademeli tarife ve yıllık fiyat modeli geliyor
Gözler Erdoğan-Trump görüşmesinde: Masada kritik başlıklar var
Gözler Erdoğan-Trump görüşmesinde: Masada kritik başlıklar var
Yılın ilk kabinesi toplanıyor! İşte masadaki gündem maddeleri
Yılın ilk kabinesi toplanıyor! İşte masadaki gündem maddeleri
Yargıtay'dan emsal karar! Boşandıktan sonra tazminat istenemez
Yargıtay'dan emsal karar! Boşandıktan sonra tazminat istenemez
Benzinli sedanlar sahadan çekiliyor!
Benzinli sedanlar sahadan çekiliyor!
Memur ve emekli zamları bugün belli olacak
Memur ve emekli zamları bugün belli olacak
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
Öğretmenin öğrenciyi taciz ettiği iddiaları asılsız çıktı
Öğretmenin öğrenciyi taciz ettiği iddiaları asılsız çıktı
Şubat ayında başlıyor: Emlakta 'sahte ilan' devri kapanıyor!
Şubat ayında başlıyor: Emlakta 'sahte ilan' devri kapanıyor!
Şırnak'ta çığ düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
Şırnak'ta çığ düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
11 ilçede eğitime, 14 ilçede taşımalı eğitime ara
11 ilçede eğitime, 14 ilçede taşımalı eğitime ara
Bakan Yerlikaya'dan karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama
Bakan Yerlikaya'dan karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama
Milyonların gözü TÜİK'te: Memur ve emeklinin maaşı netleşiyor!
Milyonların gözü TÜİK'te: Memur ve emeklinin maaşı netleşiyor!
'Faturasını ödediğimiz suyun hizmetini almak istiyoruz'
'Faturasını ödediğimiz suyun hizmetini almak istiyoruz'
İçişleri Bakanlığı'ndan 13 il için fırtına uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan 13 il için fırtına uyarısı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dünyanın En Zengin 10 İnsanı: 2026 Servet Sıralaması Açıklandı

Dünyanın en zengin 10 insanı Ocak 2026 itibarıyla açıklandı. Elon Musk, rekor servetiyle zirvede yer aldı. İşte güncel liste ve detaylar.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 05 Ocak 2026 14:59, Son Güncelleme : 05 Ocak 2026 16:03
Yazdır

Ocak 2026 itibarıyla dünyanın en zengin 10 kişisi arasındaki servet farkı, tarihte görülmemiş bir seviyeye ulaştı. Elon Musk, net servetindeki rekor artışla listenin zirvesinde yer alırken, en yakın rakibi olan Google kurucu ortağı Larry Page ile arasındaki fark dikkat çekici biçimde açıldı. Musk'ın net serveti son bir ayda tahmini 244 milyar dolar artarak 726 milyar dolar seviyesine yükseldi. Bu gelişmeyle birlikte, dünyanın en zengin 10 kişisinin toplam serveti 2,6 trilyon dolar oldu ve bu rakam bir önceki aya göre 200 milyar dolarlık bir artışı temsil ediyor.

Dünyanın En Zengin 10 Kişisi (Ocak 2026)

  • Elon Musk: 726 milyar dolar (geçen aya göre 244 milyar dolar artış)
  • Larry Page: 257 milyar dolar (geçen aya göre 5 milyar dolar azaldı)
  • Larry Ellison: 245 milyar dolar (geçen aya göre 8 milyar dolar azaldı)
  • Jeff Bezos: 242 milyar dolar (geçen aya göre 2 milyar dolar azaldı)
  • Sergey Brin: 237 milyar dolar (geçen aya göre 6 milyar dolar azaldı)
  • Mark Zuckerberg: 226 milyar dolar (geçen aya göre 4 milyar dolar artış)
  • Bernard Arnault: 195 milyar dolar (geçen aya göre 5 milyar dolar artış)
  • Jensen Huang: 162 milyar dolar (geçen aya göre 8 milyar dolar artış)
  • Warren Buffett: 149 milyar dolar (geçen aya göre 3 milyar dolar azaldı)
  • Steve Ballmer: 147 milyar dolar (geçen aya göre 2 milyar dolar azaldı)

Dikkat Çeken Servet Artışları ve Kadın Milyarderler

Elon Musk, servetindeki bu hızlı yükselişi, özellikle SpaceX'in değerlemesinin 800 milyar dolara ulaşması ve Tesla hisse opsiyonlarının geri verilmesiyle elde etti. Ayrıca, dünyanın en zengin kadını unvanı ise Alice Walton'a ait olup, tahmini servetiyle dünya sıralamasında 15. sırada yer alıyor ve serveti 119 milyar dolar olarak hesaplanıyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber