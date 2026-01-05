Dünyanın En Zengin 10 İnsanı: 2026 Servet Sıralaması Açıklandı

Ocak 2026 itibarıyla dünyanın en zengin 10 kişisi arasındaki servet farkı, tarihte görülmemiş bir seviyeye ulaştı. Elon Musk, net servetindeki rekor artışla listenin zirvesinde yer alırken, en yakın rakibi olan Google kurucu ortağı Larry Page ile arasındaki fark dikkat çekici biçimde açıldı. Musk'ın net serveti son bir ayda tahmini 244 milyar dolar artarak 726 milyar dolar seviyesine yükseldi. Bu gelişmeyle birlikte, dünyanın en zengin 10 kişisinin toplam serveti 2,6 trilyon dolar oldu ve bu rakam bir önceki aya göre 200 milyar dolarlık bir artışı temsil ediyor.

Dünyanın En Zengin 10 Kişisi (Ocak 2026)

Elon Musk : 726 milyar dolar (geçen aya göre 244 milyar dolar artış)

: 726 milyar dolar (geçen aya göre 244 milyar dolar artış) Larry Page : 257 milyar dolar (geçen aya göre 5 milyar dolar azaldı)

: 257 milyar dolar (geçen aya göre 5 milyar dolar azaldı) Larry Ellison : 245 milyar dolar (geçen aya göre 8 milyar dolar azaldı)

: 245 milyar dolar (geçen aya göre 8 milyar dolar azaldı) Jeff Bezos : 242 milyar dolar (geçen aya göre 2 milyar dolar azaldı)

: 242 milyar dolar (geçen aya göre 2 milyar dolar azaldı) Sergey Brin : 237 milyar dolar (geçen aya göre 6 milyar dolar azaldı)

: 237 milyar dolar (geçen aya göre 6 milyar dolar azaldı) Mark Zuckerberg : 226 milyar dolar (geçen aya göre 4 milyar dolar artış)

: 226 milyar dolar (geçen aya göre 4 milyar dolar artış) Bernard Arnault : 195 milyar dolar (geçen aya göre 5 milyar dolar artış)

: 195 milyar dolar (geçen aya göre 5 milyar dolar artış) Jensen Huang : 162 milyar dolar (geçen aya göre 8 milyar dolar artış)

: 162 milyar dolar (geçen aya göre 8 milyar dolar artış) Warren Buffett : 149 milyar dolar (geçen aya göre 3 milyar dolar azaldı)

: 149 milyar dolar (geçen aya göre 3 milyar dolar azaldı) Steve Ballmer: 147 milyar dolar (geçen aya göre 2 milyar dolar azaldı)

Dikkat Çeken Servet Artışları ve Kadın Milyarderler

Elon Musk, servetindeki bu hızlı yükselişi, özellikle SpaceX'in değerlemesinin 800 milyar dolara ulaşması ve Tesla hisse opsiyonlarının geri verilmesiyle elde etti. Ayrıca, dünyanın en zengin kadını unvanı ise Alice Walton'a ait olup, tahmini servetiyle dünya sıralamasında 15. sırada yer alıyor ve serveti 119 milyar dolar olarak hesaplanıyor.



