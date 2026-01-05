'Kızılcık Şerbeti'nin ünlü oyuncusuna uyuşturucu gözaltısı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 'Kızılcık Şerbeti' dizisi başrol oyuncularından Doğukan Güngör gözaltına alındı.
Haber Giriş : 05 Ocak 2026 10:44, Son Güncelleme : 05 Ocak 2026 10:44
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu ve Mert Vidinli'nin firari olduğu 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin başrol oyuncusu Doğukan Güngör gözaltına alındı.