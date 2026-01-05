İstanbul merkezli narkotik operasyonu: 23 gözaltı

İş dünyasından enflasyon yorumu: 2026 reform yılı olmalı!
İş dünyasından enflasyon yorumu: 2026 reform yılı olmalı!
EKK'dan 2026 mesajı: Enflasyonla mücadelede taviz yok
EKK'dan 2026 mesajı: Enflasyonla mücadelede taviz yok
Öğrenci Gelişim Raporları Öğretmenlere Yük, Velilere Bilmece Olmaktan Çıkarılmalı
Öğrenci Gelişim Raporları Öğretmenlere Yük, Velilere Bilmece Olmaktan Çıkarılmalı
Bakan Bayraktar: Enerji verimliliği sadece bir tasarruf meselesi değil
Bakan Bayraktar: Enerji verimliliği sadece bir tasarruf meselesi değil
Bahis soruşturması: 950 teknik direktöre soruşturma gelecek iddiası
Bahis soruşturması: 950 teknik direktöre soruşturma gelecek iddiası
Bakan Şimşek: Dezenflasyon genele yayıldı
Bakan Şimşek: Dezenflasyon genele yayıldı
Yüzyılın Konut Projesi: 500 Bin Aileye Güvenli Yuva
Yüzyılın Konut Projesi: 500 Bin Aileye Güvenli Yuva
Ekonomi büyüyor, Memur küçülüyor: '2026 için acil müdahale şart'
Ekonomi büyüyor, Memur küçülüyor: '2026 için acil müdahale şart'
Yılmaz'dan enflasyon yorumu: Dezenflasyon süreci güçleniyor
Yılmaz'dan enflasyon yorumu: Dezenflasyon süreci güçleniyor
Erdoğan: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO güvenliği için gerekli
Erdoğan: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO güvenliği için gerekli
2026-MSÜ Sınavı Başvuruları Başladı
2026-MSÜ Sınavı Başvuruları Başladı
Enflasyon rakamları sonrası bedelli askerlik ücretleri belli oldu
Enflasyon rakamları sonrası bedelli askerlik ücretleri belli oldu
Ocak ayı kira artış oranı belli oldu!
Ocak ayı kira artış oranı belli oldu!
Altın ve gümüş güvenli liman talebiyle yükseldi
Altın ve gümüş güvenli liman talebiyle yükseldi
Doğalgazda yeni dönem: Kademeli tarife ve yıllık fiyat modeli geliyor
Doğalgazda yeni dönem: Kademeli tarife ve yıllık fiyat modeli geliyor
Gözler Erdoğan-Trump görüşmesinde: Masada kritik başlıklar var
Gözler Erdoğan-Trump görüşmesinde: Masada kritik başlıklar var
Yılın ilk kabinesi toplanıyor! İşte masadaki gündem maddeleri
Yılın ilk kabinesi toplanıyor! İşte masadaki gündem maddeleri
Yargıtay'dan emsal karar! Boşandıktan sonra tazminat istenemez
Yargıtay'dan emsal karar! Boşandıktan sonra tazminat istenemez
Benzinli sedanlar sahadan çekiliyor!
Benzinli sedanlar sahadan çekiliyor!
Memur ve emekli zamları bugün belli olacak
Memur ve emekli zamları bugün belli olacak
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
Öğretmenin öğrenciyi taciz ettiği iddiaları asılsız çıktı
Öğretmenin öğrenciyi taciz ettiği iddiaları asılsız çıktı
Şubat ayında başlıyor: Emlakta 'sahte ilan' devri kapanıyor!
Şubat ayında başlıyor: Emlakta 'sahte ilan' devri kapanıyor!
Şırnak'ta çığ düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
Şırnak'ta çığ düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
11 ilçede eğitime, 14 ilçede taşımalı eğitime ara
11 ilçede eğitime, 14 ilçede taşımalı eğitime ara
Bakan Yerlikaya'dan karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama
Bakan Yerlikaya'dan karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama
Milyonların gözü TÜİK'te: Memur ve emeklinin maaşı netleşiyor!
Milyonların gözü TÜİK'te: Memur ve emeklinin maaşı netleşiyor!
'Faturasını ödediğimiz suyun hizmetini almak istiyoruz'
'Faturasını ödediğimiz suyun hizmetini almak istiyoruz'
İçişleri Bakanlığı'ndan 13 il için fırtına uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan 13 il için fırtına uyarısı
Antalya'da eşi ve kızını öldürüp, Ankara'da polise teslim oldu
Antalya'da eşi ve kızını öldürüp, Ankara'da polise teslim oldu
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İstanbul merkezli narkotik operasyonu: 23 gözaltı

4 ilde 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Hakları gözaltı kararı verilen 26 kişiden aralarında oyuncu Doğukan Güngör ve sosyal medya ünlüsü Burak Altındağ'ın da bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş : 05 Ocak 2026 12:13, Son Güncelleme : 05 Ocak 2026 12:14
Yazdır
İstanbul merkezli narkotik operasyonu: 23 gözaltı

Uyuşturucuyla mücadele yurdun dört bir tarafında aralıksız olarak sürdürülüyor.

Bu kapsamda emniyet güçleri, başarılı bir operasyona daha imza attı.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı ve Kasım Garipoğlu ve Mert Vidinli'nin firari olduğu 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

23 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Haklarında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak','uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak','bir kimseyi fuhşa teşvik etmek ve bunun yolunu kolaylaştırmak', 'fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarını işlediği belirlenen, aralarında oyuncu Doğukan Güngör ve sosyal medya ünlüsü Burak Altındağ'ın da bulunduğu 23 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Kalan kişilerden ikisinin yurt dışında olduğu birinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu belirtildi.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER:

Hakkında gözaltı kararı verilen isimler ise şunlar:

1) Binnur Buse Alper

2) Merve Eryiğit

3) Özge Bitmez

4) Veysel Avcı

5) Sevgi Taşdan

6) Sedef Selen Atmaca

7) Arif Altunbulak

8-) Doğukan Güngör

9) Burak Altındağ

10) Gizem Özköroğlu

11) Gülsüm Bayrak

12) Saniye Deniz

13) Merve Uslu

14) Ece Cerenbeli

15) Berna Aracı

16) Bülent Tetik (Cezaevinde)

17) Lerna Elmas

18) Ceren Yıldırım

19) Gözde Anuk

20) Duygu Açıksöz

21) Nevin Şimşek

22) Hakan Yıldız

23) Muzaffer Yıldırım

24) Koray Beşli

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan, aralarında Miss Türkiye 2016 Güzeli Buse İskenderoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi, savcılık tarafından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

12 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilirken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muhammed Zeki Gökay ise savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan, aralarında Miss Türkiye 2016 Güzeli Buse İskenderoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi, savcılık tarafından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

12 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilirken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muhammed Zeki Gökay ise savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber