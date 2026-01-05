Yarış uğruna 3 kişiyi hayattan koparan sürücü tutuklandı

Sürücü otomobili olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzakta terk ederek firar etti. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda Muhammed D., 71 Evler Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.

