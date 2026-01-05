Yargıtay'dan emsal karar! Boşandıktan sonra tazminat istenemez

Almanya'da evlenen çift, 1,5 yıllık evlilikleri boyunca bir türlü geçinemedikleri gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşandı. Kadın, boşanmanın ardından Türkiye'ye yerleşti ve sonrasında eski eşi aleyhine Bakırköy Aile Mahkemesinde dava açtı.

Eşinin, evlilik süresince vize ve oturma izni işlemlerinde kendisine yardımcı olmadığını, bu nedenle başta sağlık hizmetleri olmak üzere birçok haktan yararlanamadığını, ayrıca eşi ve ailesi tarafından psikolojik şiddete maruz kaldığını ileri süren kadın bu gerekçelerle 50 bin TL maddi, 30 bin TL manevi tazminat talep etti.

Yerel mahkeme, erkeğin kusurlu olduğu kanaatine vararak kadının talebini kabul etti ve tazminata hükmetti. Dosya Yargıtay'a taşındı.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, daha önce kusur belirlemesi yapılmamış bir boşanma kararına rağmen, sonradan kusur yüklenerek tazminata hükmedilmesini hukuka aykırı buldu.

Yerel mahkemenin kararı bu gerekçeyle bozuldu.




