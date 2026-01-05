Yılmaz'dan enflasyon yorumu: Dezenflasyon süreci güçleniyor
Yılmaz'dan enflasyon yorumu: Dezenflasyon süreci güçleniyor
Erdoğan: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO güvenliği için gerekli
Erdoğan: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO güvenliği için gerekli
2026-MSÜ Sınavı Başvuruları Başladı
2026-MSÜ Sınavı Başvuruları Başladı
Enflasyon rakamları sonrası bedelli askerlik ücretleri belli oldu
Enflasyon rakamları sonrası bedelli askerlik ücretleri belli oldu
Ocak ayı kira artış oranı belli oldu!
Ocak ayı kira artış oranı belli oldu!
Altın ve gümüş güvenli liman talebiyle yükseldi
Altın ve gümüş güvenli liman talebiyle yükseldi
Doğalgazda yeni dönem: Kademeli tarife ve yıllık fiyat modeli geliyor
Doğalgazda yeni dönem: Kademeli tarife ve yıllık fiyat modeli geliyor
Gözler Erdoğan-Trump görüşmesinde: Masada kritik başlıklar var
Gözler Erdoğan-Trump görüşmesinde: Masada kritik başlıklar var
Yılın ilk kabinesi toplanıyor! İşte masadaki gündem maddeleri
Yılın ilk kabinesi toplanıyor! İşte masadaki gündem maddeleri
Yargıtay'dan emsal karar! Boşandıktan sonra tazminat istenemez
Yargıtay'dan emsal karar! Boşandıktan sonra tazminat istenemez
Benzinli sedanlar sahadan çekiliyor!
Benzinli sedanlar sahadan çekiliyor!
Memur ve emekli zamları bugün belli olacak
Memur ve emekli zamları bugün belli olacak
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
Öğretmenin öğrenciyi taciz ettiği iddiaları asılsız çıktı
Öğretmenin öğrenciyi taciz ettiği iddiaları asılsız çıktı
Şubat ayında başlıyor: Emlakta 'sahte ilan' devri kapanıyor!
Şubat ayında başlıyor: Emlakta 'sahte ilan' devri kapanıyor!
Şırnak'ta çığ düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
Şırnak'ta çığ düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
11 ilçede eğitime, 14 ilçede taşımalı eğitime ara
11 ilçede eğitime, 14 ilçede taşımalı eğitime ara
Bakan Yerlikaya'dan karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama
Bakan Yerlikaya'dan karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama
Milyonların gözü TÜİK'te: Memur ve emeklinin maaşı netleşiyor!
Milyonların gözü TÜİK'te: Memur ve emeklinin maaşı netleşiyor!
'Faturasını ödediğimiz suyun hizmetini almak istiyoruz'
'Faturasını ödediğimiz suyun hizmetini almak istiyoruz'
İçişleri Bakanlığı'ndan 13 il için fırtına uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan 13 il için fırtına uyarısı
Antalya'da eşi ve kızını öldürüp, Ankara'da polise teslim oldu
Antalya'da eşi ve kızını öldürüp, Ankara'da polise teslim oldu
Sayıştay'dan ASKİ raporu: Barajdan gelen suyun üçte biri kayıp!
Sayıştay'dan ASKİ raporu: Barajdan gelen suyun üçte biri kayıp!
Türkiye'nin en hızlı milli elektrikli hızlı tren seti bu yıl raylara inecek
Türkiye'nin en hızlı milli elektrikli hızlı tren seti bu yıl raylara inecek
Başsavcılık 'Bedri Usta'ya soruşturma başlattı
Başsavcılık 'Bedri Usta'ya soruşturma başlattı
TOGG'un 2025 karnesi: 88 bin kullanıcı, Avrupa'da '5 yıldızlı' başlangıç
TOGG'un 2025 karnesi: 88 bin kullanıcı, Avrupa'da '5 yıldızlı' başlangıç
ÇELİKKUBBE'ye bir SİPER Sistemi daha eklendi
ÇELİKKUBBE'ye bir SİPER Sistemi daha eklendi
Başkentte trafik alarmı: Önlem alınmazsa 2026'da daha da derinleşecek!
Başkentte trafik alarmı: Önlem alınmazsa 2026'da daha da derinleşecek!
Meclis'e gelen ilginç talepler: Öğretmenlerin yıllık izni 15-20 gün olsun!
Meclis'e gelen ilginç talepler: Öğretmenlerin yıllık izni 15-20 gün olsun!
Meclis'in 2026 Ajandası dolu: Trafik magandasına men, anneye 6 ay izin!
Meclis'in 2026 Ajandası dolu: Trafik magandasına men, anneye 6 ay izin!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO güvenliği için gerekli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin F-35 programına yeniden katılması gerektiğini ve bunun Washington ile ilişkileri sağlamlaştırmaya ve NATO'nun güvenliğini güçlendirmeye yardımcı olacağını söyledi.

Kaynak : BloombergHT
Haber Giriş : 05 Ocak 2026 11:25, Son Güncelleme : 05 Ocak 2026 11:32
Yazdır
Erdoğan: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO güvenliği için gerekli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bloomberg'in sorularına yazılı olarak verdiği yanıtlarda, ABD ile ilişkiler, Türkiye'nin enerji politikası ve jeopolitik gelişmelere değindi.

Erdoğan, eylül ayında Beyaz Saray'da Trump ile yaptığı görüşmede F-35 konusunda bizzat gündeme getirdiğini belirterek, Türkiye'nin Rusya'dan askeri teçhizat satın alması nedeniyle F-35 programından çıkarılma kararını "haksız" olarak nitelendirdi.

Erdoğan "Sayın Trump'ın yeniden göreve başlamasıyla birlikte Türkiye-ABD ilişkilerinde daha makul ve olumlu bir zemine geçilmesi yönünde bir imkan doğmuştur. Türkiye'nin bedelini ödediği F-35 uçaklarını teslim alması ve programa yeniden dahil edilmesi iki stratejik ortak olan Türkiye ve ABD'nin yanı sıra NATO'nun güvenliği için de önemli ve gereklidir" ifadelerini kullandı.

S-400 Füzeleri

Erdoğan bu konuyu Türkiye'ye yönelik haksız bir girişim olarak değerlendirdiklerini belirterek, "Bizim için esas olan, Türkiye'nin itibarının korunması ve bankamızın haksız bir şekilde cezalandırılmamasıdır. Görüşmeler bu çerçevede devam etmektedir. Temennimiz hem hukuka uygun hem de iki ülke arasındaki stratejik ortaklıkla mütenasip adil bir sonuca ulaşılmasıdır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Özellikle ABD menşeli LNG tedarikimizi kayda değer ölçüde artırdık" dedi ve ABD'nin Türkiye'nin LNG tedarik zincirinde önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin duruşu çok nettir; biz milli menfaatlerimiz ve enerji güvenliğimiz doğrultusunda hareket ederiz. Hidrokarbon ihtiyacının büyük bölümünü ithalat yoluyla karşılayan bir ülke olarak enerji güvenliğimizi etkileyecek her başlıkta dikkatli ve dengeli hareket etmek durumundayız" dedi.

Bölgesel sorunlar

Erdoğan, "Türkiye olarak hem Sayın Putin'le hem Sayın Zelenskiy'le doğrudan konuşabilen; aynı anda Washington, Brüksel hattında olsun NATO ve Birleşmiş Milletler nezdinde olsun somut girişimlerde bulunarak güçlü ve dengeli diplomatik temaslar yürütebilen yegane aktörüz" diye konuştu.

Erdoğan, "Gazze'de konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücü'nün başarı şansı, sahada meşruiyeti olan aktörlerin içinde yer almasına bağlıdır. Türkiye dahil Şarm el Şeyh Deklarasyonu'na taraf olan ülkelerin bu süreçteki en meşru aktörler olduğunun bilinmesi gerekir. Takdir edersiniz ki Türkiye'nin olmadığı bir mekanizmanın, Filistin halkının güvenini kazanması bu anlamda zordur. Biz hem Filistin tarafıyla derin tarihi bağlarımız hem İsrail'le geçmişte yürüttüğümüz güvenlik ve diplomasi kanalları hem de NATO üyesi bir ülke olarak bölgesel etkinliğimiz itibarıyla bu tür bir misyonun anahtar ülkesi konumundayız" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber