Bartın'da denizin rengi değişti
Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde sağanak ve fırtına sonrası ırmaktan çamurlu suyun aktığı kıyı şeridinde denizin rengi kahverengiye döndü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2026 13:10, Son Güncelleme : 05 Ocak 2026 13:29
Kentteki sağanak ve yüksek kesimlerde eriyen kar nedeniyle Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu su, Boğaz mevkisinden Karadeniz'e döküldü.
Çamurlu suyun aktığı kesim ile geniş alanda denizin rengi değişti.