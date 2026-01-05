Yılmaz'dan enflasyon yorumu: Dezenflasyon süreci güçleniyor
300 unvan bazında ocak 2026 zamlı memur maaşları

TÜİK, Aralık ayı enflasyonunu yüzde 0,89 olarak açıkladı. Buna göre memur ve emeklileri Ocak ayında yüzde 18,60 oranında zam alacak.

300 unvan bazında ocak 2026 zamlı memur maaşları

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı netleşiyor. TÜİK, Haziran ayı enflasyonunu yüzde 0,89 olarak açıkladı. Buna göre enflasyon farkı yüzde 6,85, 2026 Ocak zammı ise yüzde 11'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 18,60 oldu

300 unvanda maaşlar güncellendi

Memurlar.net tarafından geliştirilen maaş hesaplama robotu, 300 farklı unvan için Ocak 2026 maaşlarını yansıtacak şekilde güncellendi. Robot, kullanıcıların hizmete başlama tarihine göre 14 günlük maaş farklarını da hesaplayabiliyor.

Güncellenmiş maaş robotu kullanıma açıldı

Kamu çalışanları, akademik personel ve emekliler zamlı maaşlarını görmek için Memurlar.net'in maaş robotunu kullanabilecek. Sistem, yüzde 18,60 zam oranını baz alarak yeni katsayılarla hesaplama yapıyor. Hizmete başlama yılını 2025 Aralık ayı ve öncesini seçen kullanıcılar, 14 günlük farkları da görüntüleyebiliyor.

Taban aylık katsayısı 1000 artırıldı

Memurlar.net'in geliştirmiş olduğu maaş robotu toplu sözleşme ve hakem kurulu kararıyla aylık ve göstergelerde yapılan değişiklikleri içermektedir.

Tüm unvanlar için tabloya ulaşmak mümkün

Güncellenmiş sistemde; memur, akademisyen, sözleşmeli personel ve memur emeklilerine yönelik tüm unvanlar bazında Ocak 2026 zamlı maaşları listelenmiş durumda.

* 2026 Ocak ayı zamlı memur ve akademik personel maaşları için tıklayınız.
* Sözleşmeli personel maaşları için tıklayınız.
* Memur emekli maaşları için tıklayınız.
Not: Zamlı maaşları görmek için "Gelişmiş seçeneklerden" 2026 yılı Ocay ayını seçmelisiniz.

