Ocak ayı kira artış oranı belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 'Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2025 (TÜFE)' bültenini yayımladı. Açıklanan verilerle birlikte ocak ayı kira artış oranı da ortaya çıktı.

Buna göre TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı yüzde 34,88 oldu.

Aralık ayında kira zammı ne kadardı?

TÜİK verilerine göre kasım ayında enflasyon (TÜFE) aylık yüzde 0,87, yıllık ise yüzde 31,07 olarak açıklanmıştı. Böylelikle aralık ayında kiralara uygulanacak zam oranı yüzde 35,91 olmuştu.

Kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Kira zammı, TÜİK tarafından açıklanan TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Formül şöyle: