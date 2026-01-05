2026'nın ilk kirazı rekor kırdı: Tanesi 7 bin 100 TL'ye satıldı

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Yamagata eyaletinde yetiştirilen premium "Sato Nishiki" kirazları, pazartesi günü düzenlenen yılın ilk müzayedelerinde dikkat çekici fiyatlara ulaştı.

Tokyo'daki bir toptancı pazarında satılan bir kutu kiraz, 1,8 milyon yene (495 bin TL) alıcı buldu. Bu rakam, kiraz başına 26 bin yenin (7 bin 100 TL) üzerine çıkan fiyatıyla rekor olarak kayda geçti.

Hasat mevsimi öne çekildi

Japonya'nın en önemli kiraz üretim merkezi olarak bilinen Tendo kentinde düzenlenen müzayedede de benzer bir tablo ortaya çıktı. Kentteki satışta 68 adet kirazdan oluşan bir kutu, 1,55 milyon yenlik (426 bin TL) rekor bedelle el değiştirdi.

Kirazlar normalde Japonya'da yaz başında olgunlaşıyor. Ancak üreticiler ultra-forced yetiştirme yöntemiyle hasat takvimini öne çekti. Bu yöntemde ağaçlar önce soğutularak kış koşulları taklit ediliyor, ardından seralarda yetiştirilerek erken ürün elde ediliyor.