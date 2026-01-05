İstanbul merkezli narkotik operasyonu: 23 gözaltı

Uyuşturucuyla mücadele yurdun dört bir tarafında aralıksız olarak sürdürülüyor.

Bu kapsamda emniyet güçleri, başarılı bir operasyona daha imza attı.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı ve Kasım Garipoğlu ve Mert Vidinli'nin firari olduğu 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

23 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Haklarında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak','uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak','bir kimseyi fuhşa teşvik etmek ve bunun yolunu kolaylaştırmak', 'fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarını işlediği belirlenen, aralarında oyuncu Doğukan Güngör ve sosyal medya ünlüsü Burak Altındağ'ın da bulunduğu 23 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Kalan kişilerden ikisinin yurt dışında olduğu birinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu belirtildi.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER:

Hakkında gözaltı kararı verilen isimler ise şunlar:

1) Binnur Buse Alper

2) Merve Eryiğit

3) Özge Bitmez

4) Veysel Avcı

5) Sevgi Taşdan

6) Sedef Selen Atmaca

7) Arif Altunbulak

8-) Doğukan Güngör

9) Burak Altındağ

10) Gizem Özköroğlu

11) Gülsüm Bayrak

12) Saniye Deniz

13) Merve Uslu

14) Ece Cerenbeli

15) Berna Aracı

16) Bülent Tetik (Cezaevinde)

17) Lerna Elmas

18) Ceren Yıldırım

19) Gözde Anuk

20) Duygu Açıksöz

21) Nevin Şimşek

22) Hakan Yıldız

23) Muzaffer Yıldırım

24) Koray Beşli

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan, aralarında Miss Türkiye 2016 Güzeli Buse İskenderoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi, savcılık tarafından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

12 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilirken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muhammed Zeki Gökay ise savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı.

