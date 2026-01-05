Bahis soruşturması: 950 teknik direktöre soruşturma gelecek iddiası
Bahis soruşturması: 950 teknik direktöre soruşturma gelecek iddiası
Kamu-Sen'den 2026 İçin Ek Zam ve Refah Payı Çağrısı

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, X hesabından yaptığı açıklamada 2025 yılı enflasyon verilerini değerlendirerek, 2026 yılı çalışma hayatına ilişkin talep ve beklentileri kamuoyuyla paylaştı.

Kamu-Sen'den 2026 İçin Ek Zam ve Refah Payı Çağrısı

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "2025 Yılı Çalışma Hayatı ve 2026 Yılından Beklentiler" başlığıyla X hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kahveci, 2025 yılı enflasyon rakamlarının kamu çalışanları üzerindeki etkisine işaret ederek, 2026 yılına yönelik beklenti ve taleplerini sıraladı.

Açıklamada, çalışma hayatında yaşanan sorunların artık ertelenemez bir noktaya geldiğini vurgulayan Kahveci, kamu görevlileri ve emeklilerin alım gücünün korunması için ek düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Türkiye Kamu-Sen olarak öncelikli taleplerini kamuoyuna duyuran Kahveci, özellikle ek zam ve refah payının hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Gelir vergisi dilimlerinin adil hale getirilmesinin önemine dikkat çeken Kahveci, mevcut vergi sisteminin çalışanların maaşlarını yıl içinde ciddi şekilde erittiğini kaydetti.

Emeklilerin durumuna da değinen Kahveci, emekli maaşlarının yetersiz kaldığını belirterek ilave ek ödeme yapılması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca, kamu çalışanlarına yapılan tüm ek ödemelerin emekliliğe sayılmasının zorunlu bir ihtiyaç haline geldiğini vurguladı.

Açıklamada öne çıkan diğer talepler arasında yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfına geçirilmesi ve birinci dereceye gelen tüm kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesi yer aldı.

Kahveci, enflasyon farkının aylık olarak ödenmesinin de çalışanların gelir kaybını önlemek açısından kritik olduğunu ifade etti.

Kahveci, Türkiye Kamu-Sen'in çalışma hayatındaki sorunların çözümü için mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini belirterek, taleplerin karşılık bulması için her platformda gayret göstereceklerini bir kez daha ilan etti.

