Tarım Kredi Kooperatifi müdürü zimmetten tutuklandı
Muğla'nın Menteşe İlçesinde Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nce Göktepe Tarım Kredi Kooperatifinde Müdür olarak görev yapan M.K zimmetine para geçirdiği iddiasıyla tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2026 17:45, Son Güncelleme : 05 Ocak 2026 17:45
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nce Göktepe Tarım Kredi Kooperatifinde Müdür olarak görev yapan M.K'nin zimmetine 2 milyon 836 bin lira geçirdiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.