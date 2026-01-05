Yargıtay'dan boşanmasında emsal karar: Affettiysen kusur sayamazsın!
Yargıtay'dan boşanmasında emsal karar: Affettiysen kusur sayamazsın!
İş dünyasından enflasyon yorumu: 2026 reform yılı olmalı!
İş dünyasından enflasyon yorumu: 2026 reform yılı olmalı!
EKK'dan 2026 mesajı: Enflasyonla mücadelede taviz yok
EKK'dan 2026 mesajı: Enflasyonla mücadelede taviz yok
Öğrenci Gelişim Raporları Öğretmenlere Yük, Velilere Bilmece Olmaktan Çıkarılmalı
Öğrenci Gelişim Raporları Öğretmenlere Yük, Velilere Bilmece Olmaktan Çıkarılmalı
Bakan Bayraktar: Enerji verimliliği sadece bir tasarruf meselesi değil
Bakan Bayraktar: Enerji verimliliği sadece bir tasarruf meselesi değil
Bahis soruşturması: 950 teknik direktöre soruşturma gelecek iddiası
Bahis soruşturması: 950 teknik direktöre soruşturma gelecek iddiası
Bakan Şimşek: Dezenflasyon genele yayıldı
Bakan Şimşek: Dezenflasyon genele yayıldı
Yüzyılın Konut Projesi: 500 Bin Aileye Güvenli Yuva
Yüzyılın Konut Projesi: 500 Bin Aileye Güvenli Yuva
Ekonomi büyüyor, Memur küçülüyor: '2026 için acil müdahale şart'
Ekonomi büyüyor, Memur küçülüyor: '2026 için acil müdahale şart'
Yılmaz'dan enflasyon yorumu: Dezenflasyon süreci güçleniyor
Yılmaz'dan enflasyon yorumu: Dezenflasyon süreci güçleniyor
Erdoğan: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO güvenliği için gerekli
Erdoğan: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO güvenliği için gerekli
2026-MSÜ Sınavı Başvuruları Başladı
2026-MSÜ Sınavı Başvuruları Başladı
Enflasyon rakamları sonrası bedelli askerlik ücretleri belli oldu
Enflasyon rakamları sonrası bedelli askerlik ücretleri belli oldu
Ocak ayı kira artış oranı belli oldu!
Ocak ayı kira artış oranı belli oldu!
Altın ve gümüş güvenli liman talebiyle yükseldi
Altın ve gümüş güvenli liman talebiyle yükseldi
Doğalgazda yeni dönem: Kademeli tarife ve yıllık fiyat modeli geliyor
Doğalgazda yeni dönem: Kademeli tarife ve yıllık fiyat modeli geliyor
Gözler Erdoğan-Trump görüşmesinde: Masada kritik başlıklar var
Gözler Erdoğan-Trump görüşmesinde: Masada kritik başlıklar var
Yılın ilk kabinesi toplanıyor! İşte masadaki gündem maddeleri
Yılın ilk kabinesi toplanıyor! İşte masadaki gündem maddeleri
Yargıtay'dan emsal karar! Boşandıktan sonra tazminat istenemez
Yargıtay'dan emsal karar! Boşandıktan sonra tazminat istenemez
Benzinli sedanlar sahadan çekiliyor!
Benzinli sedanlar sahadan çekiliyor!
Memur ve emekli zamları bugün belli olacak
Memur ve emekli zamları bugün belli olacak
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
Öğretmenin öğrenciyi taciz ettiği iddiaları asılsız çıktı
Öğretmenin öğrenciyi taciz ettiği iddiaları asılsız çıktı
Şubat ayında başlıyor: Emlakta 'sahte ilan' devri kapanıyor!
Şubat ayında başlıyor: Emlakta 'sahte ilan' devri kapanıyor!
Şırnak'ta çığ düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
Şırnak'ta çığ düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
11 ilçede eğitime, 14 ilçede taşımalı eğitime ara
11 ilçede eğitime, 14 ilçede taşımalı eğitime ara
Bakan Yerlikaya'dan karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama
Bakan Yerlikaya'dan karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama
Milyonların gözü TÜİK'te: Memur ve emeklinin maaşı netleşiyor!
Milyonların gözü TÜİK'te: Memur ve emeklinin maaşı netleşiyor!
'Faturasını ödediğimiz suyun hizmetini almak istiyoruz'
'Faturasını ödediğimiz suyun hizmetini almak istiyoruz'
İçişleri Bakanlığı'ndan 13 il için fırtına uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan 13 il için fırtına uyarısı
Ana sayfaHaberler Eğitim

Öğrenci Gelişim Raporları Öğretmenlere Yük, Velilere Bilmece Olmaktan Çıkarılmalı

Öğrenci gelişim raporlarının mevcut haliyle öğretmenleri yorduğu, velileri bilgilendirmekte yetersiz kaldığı ve öğrencilerin motivasyonunu olumsuz etkilediği belirtiliyor. Eğitimciler, raporların sadeleştirilerek daha anlaşılır ve işlevsel hale getirilmesini talep ediyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Ocak 2026 15:12, Son Güncelleme : 05 Ocak 2026 15:13
Yazdır
Öğrenci Gelişim Raporları Öğretmenlere Yük, Velilere Bilmece Olmaktan Çıkarılmalı

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) çerçevesinde ilkokullarda başlatılan Öğrenci Gelişim Raporu uygulaması, öğretmenler üzerinde ciddi bir bürokratik yük oluşturmakta, öğrenci gelişimini net biçimde ortaya koyamamakta ve veliler için anlaşılır bir geri bildirim sunmaktan ziyade çözülmesi gereken bir bilmeceye dönüşmektedir. Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen), bu raporların mevcut haliyle alanda karşılık bulmadığını ve sadeleştirilmiş bir bildirim mekanizmasına dönüştürülmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Uygulamanın, öğretmen, öğrenci, veli ve TYMM perspektiflerinden değerlendirilmesi sonucunda, raporların eğitim sürecine katkı sağlamadığı ve mevcut haliyle işlevselliğini yitirdiği belirtilmektedir.

Öğretmenler Üzerindeki Yük

Öğrenci gelişim raporları, sahada pedagojik bir araç olmaktan ziyade, amaca hizmet etmeyen ağır ve sürekli tekrar eden bir iş yükü olarak görülmektedir. Her öğrenci için sosyal duygusal, akademik ve davranışsal boyutlarda onlarca kriterin sisteme girilmesi zorunluluğu, ciddi bir zaman kaybına yol açmaktadır. Bu durum, öğretmenlerin öğrencilerin becerilerini geliştirmek yerine form doldurmak için zaman harcamalarına neden olmaktadır. Ayrıca, bu süreç raporların nesnelliğini yitirmesine ve sistemin yalnızca "mış gibi" işlemesine yol açmaktadır.

Öğrenciler Açısından Etkiler

Öğrenciler, somut ve anlaşılır bir karne beklerken karmaşık raporlarla karşılaşmakta ve bu durum karnenin temsil ettiği motivasyonu zayıflatmaktadır. Raporlarda somut ve özet verilerin eksikliği gelişimin takibini zorlaştırırken, 1. sınıftan itibaren çocukların kategorize edilmesi erken yaşta "etiketlenme" ve "yetersizlik algısı" riskini artırmaktadır. Sürekli denetlenme ve puanlanma kaygısı ise ilkokulun keşfetme ve oyun alanı olma özelliğini olumsuz etkilemektedir.

Velilerde Oluşan Belirsizlik

Veliler, raporları akademik terminolojiye boğulmuş ve belirsiz veri yığınları olarak değerlendirmektedir. Çocuğun başarısı veya olası riskler net şekilde ifade edilmediği için veliler, raporu aldıktan sonra dahi öğretmene "Çocuğumun durumu iyi mi, kötü mü?" sorusunu yöneltmektedir. Bu durum, süreci şeffaflaştırmak yerine daha da karmaşık hale getirmekte ve velinin sürece dahil olmasını engellemektedir.

TYMM ile Uyum Sorunu

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM), çok yönlü gelişimi merkeze alarak erdemli bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ancak gelişim raporu uygulaması, süreç yerine sonuç odaklı ölçme sistemini merkeze aldığı için TYMM'nin hedefleriyle çelişmektedir. Raporlarda kullanılan dilin süreç temelli olmaması ve bireyselleştirme mekanizmalarından yoksun olması, modelin ruhunu yansıtmamaktadır.

Çözüm Önerileri

  • Veli ve öğrenci tarafından anlaşılır bir dil kullanılmalı.
  • Ölçülebilir hedefler ortaya konulmalı.
  • Ölçüt sayısı azaltılarak öğretmenin gözlem kalitesi artırılmalı.
  • Hazırlanan raporlar, öğrencinin durumunu tespit etmenin ötesinde gelişimini destekleyecek somut çözüm önerileri sunmalı.
  • Velilere yol haritası olabilecek dinamik bir yapı kazandırılmalı.

Sonuç olarak, velilere anlaşılır geri bildirim sunamayan, öğretmenleri ağır bürokratik yük altında bırakan ve öğrencilerin gelişimini net şekilde yansıtamayan bu uygulamanın sadeleştirilmiş bir bildirim mekanizmasına dönüştürülmesi gerekmektedir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber