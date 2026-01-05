Cuma günü 50 ilde kar yağışı bekleniyor
Geçtiğimiz hafta Türkiye genelinde etkili olan kar yağışlarının ardından son birkaç gün lodos etkisiyle yağışsız geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 9 Ocak cuma günü itibarıyla kar yağışlarının geri döneceğini belirterek, 50 il için uyarıda bulundu.
Türkiye yeni yıla birçok ilde lapa lapa kar yağışı ile merhaba derken, geçtiğimiz hafta etkisini gösteren şiddetli yağışlar hafta sonu yerini lodosa bıraktı. Kar yağışlarının yeni haftada devam edip etmeyeceği merak edilirken, beklenen açıklama Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) geldi.
CUMA GÜNÜ 50 İLE KAR GELİYOR
İnternet sitesinde 5 günlük hava tahmin raporuna yer veren MGM, 9 Ocak 2026 tarihinde 50 ilde kar yağışı beklenildiğini duyurdu.
İşte MGM'nin raporuna göre cuma günü kar beklenen şehirler:
- Düzce
- Bilecik
- Bursa
- Kütahya
- Uşak
- Burdur
- Isparta
- Afyonkarahisar
- Eskişehir
- Adıyaman
- Malatya
- Kilis
- Gaziantep
- Kahramanmaraş
- Sivas
- Tokat
- Amasya
- Kayseri
- Niğde
- Nevşehir
- Kırşehir
- Çorum
- Kastamonu