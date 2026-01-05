Cuma günü 50 ilde kar yağışı bekleniyor

Türkiye yeni yıla birçok ilde lapa lapa kar yağışı ile merhaba derken, geçtiğimiz hafta etkisini gösteren şiddetli yağışlar hafta sonu yerini lodosa bıraktı. Kar yağışlarının yeni haftada devam edip etmeyeceği merak edilirken, beklenen açıklama Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) geldi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2026 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net