Doğalgazda yeni dönem: Kademeli tarife ve yıllık fiyat modeli geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, doğal gaz faturalarında köklü bir değişikliğe gidileceğini açıkladı. Elektrikte uygulanan "kademeli tarife" modelinin doğal gaza da uyarlanacağını duyuran Bayraktar, yeni dönemde fiyat düzenlemelerinin yılda bir kez ve enflasyon odaklı yapılacağını vurguladı.

05 Ocak 2026 08:43
Milyonlarca aboneyi yakından ilgilendiren doğal gaz faturaları için yeni bir yol haritası belirlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğal gazda sübvansiyonların (devlet desteğinin) daha verimli kullanılması amacıyla "Kademeli Tarife" hazırlıklarının başladığını duyurdu.

Şehir bazlı ortalama tüketim esas alınacak

Bayraktar, doğal gazın iklim koşullarına göre değişkenlik gösteren bir tüketim yapısına sahip olduğuna dikkat çekerek, kademelendirmenin standart bir kalıp yerine şehir bazlı yapılacağını belirtti.

Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Destekleri daha etkin hale getirmek için kademelendirmeyi doğal gazda da uygulamayı planlıyoruz. Burada şehir bazlı ortalama tüketimleri dikkate alacağız. Erzurum'daki bir abonenin ısınma ihtiyacı ile Antalya'daki bir abonenin ihtiyacı aynı değil. Dolayısıyla adil bir model üzerinde çalışıyoruz."

Fiyat düzenlemesinde "enflasyon" çapası

Kamuoyunda merak edilen "Enerjiye zam gelecek mi?" sorusuna da yanıt veren Bayraktar, yeni bir fiyatlandırma stratejisi benimsediklerini ifade etti.

Belirsizliği ortadan kaldırmayı hedefleyen yeni modelin detayları şöyle:

Yılda Bir Kez Düzenleme: Fiyat değişimlerinin yıl içine yayılması yerine, yılda sadece bir kez yapılması hedefleniyor.

Enflasyon Endeksi: Olası fiyat düzenlemelerinde temel kriter, ülkenin enflasyon oranı ve küresel enerji maliyetlerindeki değişimler olacak.

Etkin Sübvansiyon: Devlet desteği, gerçekten ihtiyacı olan "düşük tüketimli" gruba odaklanacak; yüksek tüketim yapan aboneler ise maliyete daha yakın bir bedel ödeyecek.

Yeni sistemin getirileri

Uzmanlar, kademeli tarifeye geçilmesinin enerji tasarrufu açısından kritik bir adım olduğunu belirtiyor. Bu modelle birlikte;

Yüksek tüketim gruplarının tasarrufa yönelmesi,

Az tüketen ve kısıtlı imkana sahip vatandaşın faturasının daha düşük kalması,

Hazine üzerindeki enerji sübvansiyon yükünün daha rasyonel yönetilmesi amaçlanıyor.

