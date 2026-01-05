Bahis soruşturması: 950 teknik direktöre soruşturma gelecek iddiası
Bakan Şimşek: Dezenflasyon genele yayıldı
Yüzyılın Konut Projesi: 500 Bin Aileye Güvenli Yuva
Ekonomi büyüyor, Memur küçülüyor: '2026 için acil müdahale şart'
Yılmaz'dan enflasyon yorumu: Dezenflasyon süreci güçleniyor
Erdoğan: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO güvenliği için gerekli
2026-MSÜ Sınavı Başvuruları Başladı
Enflasyon rakamları sonrası bedelli askerlik ücretleri belli oldu
Ocak ayı kira artış oranı belli oldu!
Altın ve gümüş güvenli liman talebiyle yükseldi
Doğalgazda yeni dönem: Kademeli tarife ve yıllık fiyat modeli geliyor
Gözler Erdoğan-Trump görüşmesinde: Masada kritik başlıklar var
Yılın ilk kabinesi toplanıyor! İşte masadaki gündem maddeleri
Yargıtay'dan emsal karar! Boşandıktan sonra tazminat istenemez
Benzinli sedanlar sahadan çekiliyor!
Memur ve emekli zamları bugün belli olacak
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
Öğretmenin öğrenciyi taciz ettiği iddiaları asılsız çıktı
Şubat ayında başlıyor: Emlakta 'sahte ilan' devri kapanıyor!
Şırnak'ta çığ düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
11 ilçede eğitime, 14 ilçede taşımalı eğitime ara
Bakan Yerlikaya'dan karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama
Milyonların gözü TÜİK'te: Memur ve emeklinin maaşı netleşiyor!
'Faturasını ödediğimiz suyun hizmetini almak istiyoruz'
İçişleri Bakanlığı'ndan 13 il için fırtına uyarısı
Antalya'da eşi ve kızını öldürüp, Ankara'da polise teslim oldu
Sayıştay'dan ASKİ raporu: Barajdan gelen suyun üçte biri kayıp!
Türkiye'nin en hızlı milli elektrikli hızlı tren seti bu yıl raylara inecek
Başsavcılık 'Bedri Usta'ya soruşturma başlattı
TOGG'un 2025 karnesi: 88 bin kullanıcı, Avrupa'da '5 yıldızlı' başlangıç
Geçim Krizi Memuru Taş Devrine Döndürdü

Devlet Memurları Konfederasyonu, TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verilerinin ardından, 05 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 12.00'de Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde dikkat çekici bir taş devri mizanseni eşliğinde basın açıklaması ve eylem gerçekleştirdi. Basın açıklamasını Konfederasyon Genel Başkanı Osman Kaya yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Ocak 2026 10:06, Son Güncelleme : 05 Ocak 2026 13:06
Geçim Krizi Memuru Taş Devrine Döndürdü

Genel Başkan Kaya, açıklamasında kamu çalışanlarının giderek derinleşen geçim sıkıntısına dikkat çekerek, açıklanan %0,89'luk aylık enflasyon oranı sonrası memura reva görülen toplam zam oranının %18,61'de kalmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Kaya, "Bu rakamlar bizim soframızdan eksilen ekmeğin, evimizden azalan huzurun matematiksel kılıfıdır" dedi.

Zam oranlarının sorumlusunun, toplu sözleşme masasında kamu çalışanlarını temsil edemeyen yetkili konfederasyon olduğunu ifade eden Kaya, mevcut ücret politikasının yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda ciddi bir sosyal çöküşe yol açtığını söyledi. Enflasyonla mücadele adı altında memur ve emeklinin ağır bir geçim kriziyle baş başa bırakıldığını belirtti.

Açıklamada açlık sınırının 30.143 TL, yoksulluk sınırının ise 98.188 TL'ye ulaştığı hatırlatılarak, memur maaşlarının bu rakamların çok gerisinde kaldığı vurgulandı. Konfederasyonun saha araştırmasına göre ortalama bir memurun 215 bin TL borç yükü altında olduğu, kira, kredi taksitleri ve faturalar karşısında geçimin sürdürülemez hale geldiği ifade edildi.

Genel Başkan Kaya, maaş artışları yetersiz kalıyorsa memurun zorunlu giderlerinin devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini dile getirerek; elektrik, su, doğalgaz ve iletişim faturalarına destek, toplu ulaşımın ücretsiz olması, lojman ve kira desteği sağlanması taleplerini yineledi.

Eylem kapsamında gerçekleştirilen taş devri mizanseni ile kamu çalışanlarının modern yaşamdan koparıldığına dikkat çekildi. Taş Devri kıyafetleri ve sembolik canlandırmalarla, memurun yaşadığı ekonomik çıkmaz kamuoyuna çarpıcı bir şekilde gösterildi.

Genel Başkan Osman Kaya, açıklamasını "Memur ve emekli 21. yüzyılda ilkel yaşam koşullarına mahküm edilemez. Mücadelemiz, kamu çalışanları insanca yaşayacak ücret ve sosyal haklara kavuşana kadar kararlılıkla sürecektir" sözleriyle tamamladı.

