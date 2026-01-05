Bakan Şimşek: Dezenflasyon genele yayıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2025 yılı Aralık ayı dönemi enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2025 yılının dezenflasyon açısından kritik bir eşik olduğunu kaydeden Şimşek, yıllık enflasyonun bir önceki yıla göre 13,5 puanlık bir düşüşle yüzde 30,9 seviyesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Sektörel bazdaki verilere değinen Şimşek, yıllık enflasyonun temel mallarda yüzde 17,7 seviyesine indiğini bildirdi. Tarımsal üretimde yaşanan zirai don ve kuraklık kaynaklı daralmaya rağmen gıda enflasyonunun yüzde 28,3 seviyesinde kaldığını belirten Şimşek, özellikle hizmetler grubundaki iyileşmeye dikkati çekti.

Bakan Şimşek, "Kira ve eğitim başta olmak üzere tüm ana hizmet gruplarındaki gerilemeyle birlikte yıllık hizmetler enflasyonu 21,7 puan düşerek yüzde 44 olarak gerçekleşmiştir." bilgisini paylaştı.

Dezenflasyon sürecinin 2026 yılında da devam etmesi için gerekli unsurların altını çizen Bakan Şimşek, "2026 yılında destekleyici küresel finansal koşullar ve ılımlı emtia fiyatları, sıkı para politikası, güçlenen mali disiplin, enflasyon hedefleriyle uyumlu yönetilen/yönlendirilen fiyat artışları, beklentilerdeki iyileşme ve arz yönlü politikalar dezenflasyona katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

"Fiyat istikrarı sağlanana kadar devam"

Uygulanan ekonomi programının meyvelerini vermeye başladığını ifade eden Şimşek, temel önceliğin kalıcı fiyat istikrarı olduğunu hatırlatarak, "Nihai hedefimiz olan fiyat istikrarı sağlanana kadar programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.