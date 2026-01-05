Yılmaz'dan enflasyon yorumu: Dezenflasyon süreci güçleniyor
Erdoğan: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO güvenliği için gerekli
2026-MSÜ Sınavı Başvuruları Başladı
Enflasyon rakamları sonrası bedelli askerlik ücretleri belli oldu
Ocak ayı kira artış oranı belli oldu!
Altın ve gümüş güvenli liman talebiyle yükseldi
Doğalgazda yeni dönem: Kademeli tarife ve yıllık fiyat modeli geliyor
Gözler Erdoğan-Trump görüşmesinde: Masada kritik başlıklar var
Yılın ilk kabinesi toplanıyor! İşte masadaki gündem maddeleri
Yargıtay'dan emsal karar! Boşandıktan sonra tazminat istenemez
Benzinli sedanlar sahadan çekiliyor!
Memur ve emekli zamları bugün belli olacak
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
Öğretmenin öğrenciyi taciz ettiği iddiaları asılsız çıktı
Şubat ayında başlıyor: Emlakta 'sahte ilan' devri kapanıyor!
Şırnak'ta çığ düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
11 ilçede eğitime, 14 ilçede taşımalı eğitime ara
Bakan Yerlikaya'dan karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama
Milyonların gözü TÜİK'te: Memur ve emeklinin maaşı netleşiyor!
'Faturasını ödediğimiz suyun hizmetini almak istiyoruz'
İçişleri Bakanlığı'ndan 13 il için fırtına uyarısı
Antalya'da eşi ve kızını öldürüp, Ankara'da polise teslim oldu
Sayıştay'dan ASKİ raporu: Barajdan gelen suyun üçte biri kayıp!
Türkiye'nin en hızlı milli elektrikli hızlı tren seti bu yıl raylara inecek
Başsavcılık 'Bedri Usta'ya soruşturma başlattı
TOGG'un 2025 karnesi: 88 bin kullanıcı, Avrupa'da '5 yıldızlı' başlangıç
ÇELİKKUBBE'ye bir SİPER Sistemi daha eklendi
Başkentte trafik alarmı: Önlem alınmazsa 2026'da daha da derinleşecek!
Meclis'e gelen ilginç talepler: Öğretmenlerin yıllık izni 15-20 gün olsun!
Meclis'in 2026 Ajandası dolu: Trafik magandasına men, anneye 6 ay izin!
Milli Savunma Bakanı Güler'den 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü' mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sarıkamış'ın Türk askerinin tarihe bıraktığı onurlu bir miras olduğunu belirterek "Sarıkamış'ta vatan için canını ortaya koyanların emaneti, bugün bilimde, teknolojide, savunmada ve her alanda ülkesine hizmet eden asil milletimizin her bir ferdinin omuzlarında taşınmaktadır." ifadelerini kullandı.

Haber Giriş : 05 Ocak 2026 11:18
Bakan Güler, Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Kahramanlıklarla dolu binlerce yıllık şanlı tarihimize; vatan sevgisinin ve büyük fedakarlığın destanı olarak kazınan Sarıkamış Harekatı'nın 111'inci yıl dönümünde, başta Allahuekber Dağları'nda donarak şehadete yürüyen kahraman Mehmetçiklerimiz olmak üzere, vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sarıkamış'ın vatan aşkını her şeyin üzerinde tutan, en ağır şartlar altında dahi vazifesini ifadan geri durmayan Türk askerinin tarihe bıraktığı onurlu bir miras olduğunu vurgulayan Güler, o gün cepheye yürüyen her bir Mehmetçik'in, milletin birlik ve beraberliğinin, mukaddes değerler uğruna gösterdiği eşsiz cefakarlığın sembolü olduğunu kaydetti.

Bakan Güler, Sarıkamış destanının yalnızca cephede verilen bir mücadeleyle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda esaret yollarında da insanlığın, kardeşliğin ve vicdanın imtihanı olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Bu zorlu süreçte; Bakü halkı ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz, esir düşen Mehmetçiklerimize sahip çıkarak tarihe silinmeyecek bir vefa örneği bırakmıştır. Nargin Adası başta olmak üzere esaret kamplarında; yiyeceğini paylaşan, yarasını saran, şehitlerimizi kendi evlatları gibi defneden can gardaşlarımızın gösterdiği bu asil duruş, 'iki devlet, tek millet' anlayışının tarihi ve vicdani temelini oluşturmaktadır."

Şehitlerin Sarıkamış'ta yazdığı destanın, bugün "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda yürüyen güçlü ve kararlı iradelerinin de ilham kaynaklarından birisi olduğunu aktaran Güler, "Sarıkamış'ta vatan için canını ortaya koyanların emaneti; bugün bilimde, teknolojide, savunmada ve her alanda ülkesine hizmet eden asil milletimizin her bir ferdinin omuzlarında taşınmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bakan Güler, tarihini bilen, değerlerine sahip çıkan, sorumluluk almaktan çekinmeyen bireyler olarak yetişen geleceğin teminatı gençlerin, bu kutlu yürüyüşü daha da ileriye taşıyacağına yürekten inandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle; Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Başta Sarıkamış şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, Gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum."

