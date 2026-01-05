Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
İçişleri merkez ve taşra teşkilatına 'uzman yardımcıları' alıyor
İçişleri merkez ve taşra teşkilatına 'uzman yardımcıları' alıyor
49 ayın en düşük enflasyonu borsayı coşturdu: Tarihi kapanış geldi!
49 ayın en düşük enflasyonu borsayı coşturdu: Tarihi kapanış geldi!
Özel okul zam oranları belli oldu
Özel okul zam oranları belli oldu
Boşanma ve doğum oranlarının düşmesinin temel nedeni!
Boşanma ve doğum oranlarının düşmesinin temel nedeni!
Yargıtay'dan boşanmada emsal karar: Affettiysen kusur sayamazsın!
Yargıtay'dan boşanmada emsal karar: Affettiysen kusur sayamazsın!
İş dünyasından enflasyon yorumu: 2026 reform yılı olmalı!
İş dünyasından enflasyon yorumu: 2026 reform yılı olmalı!
EKK'dan 2026 mesajı: Enflasyonla mücadelede taviz yok
EKK'dan 2026 mesajı: Enflasyonla mücadelede taviz yok
Öğrenci Gelişim Raporları Öğretmenlere Yük, Velilere Bilmece Olmaktan Çıkarılmalı
Öğrenci Gelişim Raporları Öğretmenlere Yük, Velilere Bilmece Olmaktan Çıkarılmalı
Bakan Bayraktar: Enerji verimliliği sadece bir tasarruf meselesi değil
Bakan Bayraktar: Enerji verimliliği sadece bir tasarruf meselesi değil
Bahis soruşturması: 950 teknik direktöre soruşturma gelecek iddiası
Bahis soruşturması: 950 teknik direktöre soruşturma gelecek iddiası
Bakan Şimşek: Dezenflasyon genele yayıldı
Bakan Şimşek: Dezenflasyon genele yayıldı
Yüzyılın Konut Projesi: 500 Bin Aileye Güvenli Yuva
Yüzyılın Konut Projesi: 500 Bin Aileye Güvenli Yuva
Ekonomi büyüyor, Memur küçülüyor: '2026 için acil müdahale şart'
Ekonomi büyüyor, Memur küçülüyor: '2026 için acil müdahale şart'
Yılmaz'dan enflasyon yorumu: Dezenflasyon süreci güçleniyor
Yılmaz'dan enflasyon yorumu: Dezenflasyon süreci güçleniyor
Erdoğan: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO güvenliği için gerekli
Erdoğan: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO güvenliği için gerekli
2026-MSÜ Sınavı Başvuruları Başladı
2026-MSÜ Sınavı Başvuruları Başladı
Enflasyon rakamları sonrası bedelli askerlik ücretleri belli oldu
Enflasyon rakamları sonrası bedelli askerlik ücretleri belli oldu
Ocak ayı kira artış oranı belli oldu!
Ocak ayı kira artış oranı belli oldu!
Altın ve gümüş güvenli liman talebiyle yükseldi
Altın ve gümüş güvenli liman talebiyle yükseldi
Doğalgazda yeni dönem: Kademeli tarife ve yıllık fiyat modeli geliyor
Doğalgazda yeni dönem: Kademeli tarife ve yıllık fiyat modeli geliyor
Gözler Erdoğan-Trump görüşmesinde: Masada kritik başlıklar var
Gözler Erdoğan-Trump görüşmesinde: Masada kritik başlıklar var
Yargıtay'dan emsal karar! Boşandıktan sonra tazminat istenemez
Yargıtay'dan emsal karar! Boşandıktan sonra tazminat istenemez
Benzinli sedanlar sahadan çekiliyor!
Benzinli sedanlar sahadan çekiliyor!
Memur ve emekli zamları bugün belli olacak
Memur ve emekli zamları bugün belli olacak
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
Öğretmenin öğrenciyi taciz ettiği iddiaları asılsız çıktı
Öğretmenin öğrenciyi taciz ettiği iddiaları asılsız çıktı
Şubat ayında başlıyor: Emlakta 'sahte ilan' devri kapanıyor!
Şubat ayında başlıyor: Emlakta 'sahte ilan' devri kapanıyor!
Şırnak'ta çığ düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
Şırnak'ta çığ düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
11 ilçede eğitime, 14 ilçede taşımalı eğitime ara
11 ilçede eğitime, 14 ilçede taşımalı eğitime ara
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Yargıtay'dan boşanmada emsal karar: Affettiysen kusur sayamazsın!

Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi, bir boşanma davasında eşinin ailesine soğuk davranması ve ev işleriyle ilgilenmemesi nedeniyle kadını ağır kusurlu bulan yerel mahkeme kararını bozdu. Yargıtay, bu davranışlardan sonra evlilik birliğinin sürdürülmesini "af" veya "hoşgörü" olarak değerlendirerek; geçmişte affedilen olayların boşanma davasında kusur olarak yüklenemeyeceğine hükmetti. Kararda ayrıca, eve geç gelen ve eşine hakaret eden erkeğin "ağır kusurlu" olduğu belirtilerek, kadına maddi-manevi tazminat ve nafaka ödenmesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Ocak 2026 16:39, Son Güncelleme : 05 Ocak 2026 17:41
Yazdır
Yargıtay'dan boşanmada emsal karar: Affettiysen kusur sayamazsın!
Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi, boşanma davasında evlilik birliği sürerken affedilen veya hoş görülen davranışlardan kusur çıkarılamayacağına hükmedip, eşinin ailesine soğuk davrandığı, evden kovduğu ve ev işleriyle ilgilenmediği gerekçeleriyle kadını ağır kusurlu bulan yerel mahkeme kararını bozdu.

Ankara Batı 3'üncü Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davasında taraflar, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle karşılıklı boşanma davası açtı. Davacı erkek, eşinin ailesine soğuk davrandığını ve evden kovduğunu, ev işleriyle ilgilenmediğini, kıskanç davranışlar sergilediğini ve zaman zaman evi terk etmeye zorladığını ileri sürerek boşanma talebinde bulundu. Davalı ve karşı davacı kadın ise erkeğin kendisine hakaret ettiğini, eve geç saatlerde geldiğini ve evlilik birliğini sürdürülmez hale getirdiğini savunarak boşanmanın yanı sıra maddi ve manevi tazminat ile yoksulluk nafakası talep etti.

YEREL MAHKEME, KADINI AĞIR KUSURLU BULDU

Mahkeme, her iki tarafın boşanma talebini kabul ederek tarafların boşanmalarına karar verdi. Mahkeme, boşanmaya sebep olan olaylarda kadının ağır kusurlu olduğu kanaatine vararak, bu gerekçeyle kadının maddi ve manevi tazminat ile yoksulluk nafakası taleplerinin reddine hükmetti. Kararın istinaf edilmesi üzerine dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Hukuk Dairesi'ne geldi. Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kusur tespiti ile tazminat ve nafakanın reddine ilişkin değerlendirmelerini yerinde bularak, tarafların istinaf başvurularını esastan reddetti.

KARAR YARGITAY'DAN DÖNDÜ

Bunun üzerine davalı ve karşı davacı kadın vekili, kusur belirlemesi ile tazminat ve nafaka taleplerinin reddi yönünden kararı temyiz etti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi, kadına kusur olarak yüklenen davranışlarla ilgili tanık beyanlarını değerlendirdi. Yargıtay, bu olaylardan sonra evlilik birliğinin bir süre daha devam ettiğine dikkat çekerek, söz konusu davranışların affedildiği ya da hoş görüldüğü sonucuna vardı. Kararda, affedilen veya hoş görülen olaylardan kusur çıkarılamayacağı vurgulanarak, bu olayların kadına kusur olarak yüklenmesinin hukuka aykırı olduğu belirtildi. Dosya kapsamındaki diğer deliller değerlendirildiğinde, kadının erkeğe hakaret etmesi nedeniyle hafif kusurlu, erkeğin ise kadına hakaret etmesi ve eve geç saatlerde gelmesi nedeniyle ağır kusurlu olduğunun kabul edilmesi gerektiği ifade edildi. Bu nedenle, kadının ağır kusurlu sayılmasına dayalı kusur tespitinin hatalı olduğu kaydedildi.

YARGITAY: KADIN YARARINA TAZMİNAT VE NAFAKA GEREKİR

Yargıtay ayrıca, hatalı kusur değerlendirmesine bağlı olarak kadının maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddedilmesini de doğru bulmadı. Erkeğin kusurlu davranışlarının kadının kişilik haklarını zedelediği ve boşanma sonucu kadının maddi destekten yoksun kaldığı belirtilerek, kadın yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerektiği ifade edildi. Kadının düzenli ve sürekli bir gelirinin bulunmadığı, boşanmaya sebep olan olaylarda kusurunun daha ağır olmadığına da işaret eden Yargıtay, yoksulluk nafakası şartlarının oluştuğunu, buna rağmen nafaka talebinin reddedilmesinin hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Bu gerekçelerle Yargıtay, kusur ile tazminat ve nafaka konusunda verilen kararları bozarak dosyayı yeniden görülmek üzere yerel mahkemeye gönderdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber