Benzine indirim geliyor

Brent petrolde hareketlilik sürüyor, bu durum akaryakıt fiyatlarını etkiliyor...

Vatandaşlar benzin, motorin ve otogaz fiyatlarını takibe devam ediyor.

Bu seferki gelişme, araç sahiplerini sevindirecek.

BENZİNE İNDİRİM

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, benzin fiyatlarına indirim yapılması planlanıyor.

2 LİRA 2 KURUŞLUK İNDİRİM

Piyasa kaynaklarına göre, benzinin litre fiyatında salı günü 2 lira 2 kuruşluk bir indirim yapılması bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt fiyatları da her şehirde farklılık gösteriyor.

İşte akaryakıt şehir şehir fiyatları...

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.51 TL

Motorin litre fiyatı: 53.12 TL

LPG litre fiyatı: 28.51 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.34 TL

Motorin litre fiyatı: 52.95 TL

LPG litre fiyatı: 27.88 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 55.35 TL

Motorin litre fiyatı: 54.13 TL

LPG litre fiyatı: 28.40 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 55.71 TL

Motorin litre fiyatı: 54.49 TL

LPG litre fiyatı: 28.33 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.