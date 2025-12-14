'Çocuklar artık bereketle değil borçla doğuyor'

TBMM Genel Kurulu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim Bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri görüşülürken, CHP'li milletvekilleri hükümetin ekonomi ve eğitim politikalarına sert eleştiriler yöneltti.

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, kürsüye üzerinde "Yeni doğan bebeğin aylık maliyeti 15 bin lira. Cesaretin var mı doğurmaya?" yazılı afiş bulunan bir bebek arabasıyla çıkarak, çocuk sahibi olmanın Türkiye'de giderek ağır bir ekonomik yüke dönüştüğünü söyledi. Dinçer, AK Parti iktidarları döneminde uygulanan ekonomi ve sosyal politikaların özellikle kadınlar ve aileler üzerinde büyük baskı oluşturduğunu savundu.

"Eskiler 'çocuklar bereketiyle gelir' derlerdi. Sayenizde bu söz de tarih oldu" diyen Dinçer, "Artık çocuklar bereketle değil borçla geliyor. Faiz lobilerine teslim ettiğiniz bu ülkede her çocuk en az 150 bin lira borçla hayata başlıyor. Bir çocuğa sunduğunuz ilk şey güvenli bir gelecek ya da nitelikli eğitim değil; borçlu bir yaşam, yüksek kiralar ve ağır vergiler oluyor" ifadelerini kullandı.

CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf ise boşanmaların temel nedenlerinin başında ekonominin geldiğini ileri sürdü. Ev kurmanın maliyetinin bir asgari ücretlinin en az 5 yıllık geliriyle dahi karşılanamadığını belirten Kavaf, birçok şehirde ortalama kiraların asgari ücreti geçtiğini söyledi. Kavaf, "Böyle bir tabloda 'aile birliğini koruyoruz' demek gerçeklerle bağdaşmıyor" dedi.

Yaşlı nüfusun istihdama katılımına da değinen Kavaf, bunun tercih değil zorunluluk olduğunu savunarak, "Aktif yaşlanma pazarda, tarlada ya da güvenlik kulübesinde çalışmak değildir. Aktif yaşlanma; sosyal hayata katılım, sağlık, bakım hizmeti ve onurlu bir emekliliktir" değerlendirmesinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerine konuşan CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Türkiye'de eğitim sisteminin derin bir yapısal kriz içinde olduğunu öne sürdü. Eğitimin kamusal bir hak olmaktan çıkarıldığını ve piyasalaştırıldığını savunan Halıcı, "Devlet okulları nitelik kaybederken, özel okullar bir tercih değil zorunluluk haline getirildi. Fırsat eşitliği yerini gelir düzeyine bağlı bir eğitim düzenine bıraktı" ifadelerini kullandı.

Halıcı, eğitimde istikrarsızlığın da temel sorunlardan biri olduğunu belirterek, eğitim politikalarının uzun vadeli bir devlet anlayışı yerine günlük siyasi tercihlerle belirlendiğini savundu. Yoksul ailelerin çocuklarının devlet okullarında temel ihtiyaçlara dahi erişemediğini dile getiren Halıcı, Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) uygulamalarını da eleştirdi.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin yalnızca mali bir belge olmadığını, çocukların yaşam hakkı, eşit eğitim ve laik-kamusal eğitimin geleceği açısından kritik önemde olduğunu söyledi. MEB'in uzun süredir eğitimi yönetemediğini savunan Durmaz, sık değişen müfredatlar, sınav sistemleri ve liyakat yerine sadakatin esas alınmasının eğitimi belirsizliğe sürüklediğini ifade etti.

Durmaz, öğretmenlerin geçim sıkıntısıyla baş başa bırakıldığını belirterek, "Bugün milyonlarca veli, devletin vermesi gereken eğitimi özel derslerle, kurslarla ve borçla tamamlamaya çalışıyor" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, üniversitelerin geçmişte gençlere umut veren yapısından uzaklaştığını savunarak, yükseköğretimin siyasi kayırmacılık ve kayyum uygulamaları nedeniyle duraklama dönemine girdiğini öne sürdü.

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın ise tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi sürecine tepki gösterdi. Taşkın, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve İstanbul Üniversitesi'ni eleştirerek, söz konusu kararın iptal edilmesi çağrısında bulundu.

CHP'li milletvekilleri, 2026 bütçelerinin toplumun temel sorunlarına çözüm üretmekten uzak olduğunu savunarak, sosyal devlet, eşit eğitim ve ekonomik adalet vurgusu yaptı.



