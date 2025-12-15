Sergen Yalçın: 'Bugün maç değil tiyatro vardı'
Trabzonspor maçının ardından konuşan Sergen Yalçın, "Bugün futbol değil, tiyatro vardı." dedi.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 3-3 berabere kaldı.
Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.
Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
""Bugün bir maç oynanmadı. Bugün bir tiyatro vardı. Bir tiyatro sahnesi. İlk 5 dakika 2 sarı kart. Oyuncular ikili mücadeleye giremiyor.
Çünkü hakem atacak birini. Ne söyleyeyim? Aklımdakileri konuşursam ceza alacağım.
Bugün futbol değil, tiyatro oynandı."Trabzonspor ile Beşiktaş, 142. kez karşılaşacak