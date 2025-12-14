'Akademiyi bu kadar mağdur ederek geleceğe dinamit koyuyorsunuz'

Bursa'nın su sigortası Uludağ'da alarm
Bursa'nın su sigortası Uludağ'da alarm
Türkiye'de üniversite enflasyonu genç işsizliği artırıyor
Türkiye'de üniversite enflasyonu genç işsizliği artırıyor
'Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi' haberine ilişkin açıklama
'Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi' haberine ilişkin açıklama
Meteoroloji tarih verdi: O gün 18 şehir beyaza bürünecek!
Meteoroloji tarih verdi: O gün 18 şehir beyaza bürünecek!
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki konular
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki konular
O sektör alarm veriyor: İki yılda 300 bin kişi işini kaybetti!
O sektör alarm veriyor: İki yılda 300 bin kişi işini kaybetti!
Yasadışı bahisle mücadele için IBAN transferine sıkı denetim!
Yasadışı bahisle mücadele için IBAN transferine sıkı denetim!
Gözler ikinci toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Gözler ikinci toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
'Restoranların yüzde 70'i boyalı çay kullanıyor' iddiası Bakanlığı harekete geçirdi
'Restoranların yüzde 70'i boyalı çay kullanıyor' iddiası Bakanlığı harekete geçirdi
Bakan Göktaş duyurdu: 3 bin yeni personel alımı yapılacak!
Bakan Göktaş duyurdu: 3 bin yeni personel alımı yapılacak!
Gıda güvenliğinde yeni dönem: 'B-Reçete' sistemi pilot illerde uygulamaya geçiyor
Gıda güvenliğinde yeni dönem: 'B-Reçete' sistemi pilot illerde uygulamaya geçiyor
TBMM'de bütçe maratonunda ikinci hafta: İşte takvim
TBMM'de bütçe maratonunda ikinci hafta: İşte takvim
'Türkiye'nin dev marketi ikiye bölünüp satılacak' iddiası
'Türkiye'nin dev marketi ikiye bölünüp satılacak' iddiası
Trafik sigortasında köklü değişiklik: İyi sürücü ödüllendirilecek!
Trafik sigortasında köklü değişiklik: İyi sürücü ödüllendirilecek!
Yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor: 2.5 milyon abonenin faturası artacak!
Yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor: 2.5 milyon abonenin faturası artacak!
Rastgele haciz kaosu! Hukuk büroları kancayı eşe-dosta taktı
Rastgele haciz kaosu! Hukuk büroları kancayı eşe-dosta taktı
Şampiyonların lisesindeki skandalda ikinci görevden alma
Şampiyonların lisesindeki skandalda ikinci görevden alma
Suriyelilerin geri dönüş hızı bekleneni vermedi: Kademeli tedbirler başlatılıyor!
Suriyelilerin geri dönüş hızı bekleneni vermedi: Kademeli tedbirler başlatılıyor!
MEB görevde yükselme sınavı başvuru süresi uzatıldı
MEB görevde yükselme sınavı başvuru süresi uzatıldı
Bakan Bayraktar: 578 milyar liralık fatura desteği sağladık
Bakan Bayraktar: 578 milyar liralık fatura desteği sağladık
Bakan Memişoğlu yurt dışına giden hekim sayısını açıkladı
Bakan Memişoğlu yurt dışına giden hekim sayısını açıkladı
DMM Koordinatörü Furkan Torlak istifa etti
DMM Koordinatörü Furkan Torlak istifa etti
TBMM'de taciz soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
TBMM'de taciz soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
Dilovası'ndaki yangın faciasında istenen ceza belli oldu
Dilovası'ndaki yangın faciasında istenen ceza belli oldu
5 il için kuvvetli yağış ve kar uyarısı
5 il için kuvvetli yağış ve kar uyarısı
Adalet Bakanı Tunç'tan 'yasa dışı bahis' açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan 'yasa dışı bahis' açıklaması
İstanbul taksicileri protestoda
İstanbul taksicileri protestoda
Motorinin ardından benzinde indirim yolda: Tarih belli oldu
Motorinin ardından benzinde indirim yolda: Tarih belli oldu
Esenyurt'ta şekerleme atölyesi denetiminde 9 ton ürün imha edildi
Esenyurt'ta şekerleme atölyesi denetiminde 9 ton ürün imha edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz hesaplaşma alanı olarak görülmemeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz hesaplaşma alanı olarak görülmemeli
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Akademiyi bu kadar mağdur ederek geleceğe dinamit koyuyorsunuz'

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Bütçe Teklifi görüşmelerinde; Öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırıldığını, akademisyenlerin yoksulluk sınırının altında çalıştırıldığını ve eğitim sisteminin umut tacirliğine dönüştüğünü söyleyen Çalışkan, "Bu ülkenin geleceğine dinamit konuluyor" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Aralık 2025 16:10, Son Güncelleme : 14 Aralık 2025 16:17
Yazdır
'Akademiyi bu kadar mağdur ederek geleceğe dinamit koyuyorsunuz'

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi görüşmeleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçeleri üzerine dikkat çeken bir konuşma yaptı.

Konuşmasına sert ifadelerle başlayan Çalışkan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın toplum nezdinde cehalet ve işsizlikle, Aile Bakanlığı'nın ise aile yapısının zayıflamasıyla anılır hale geldiğini söyledi. "Bu ülkeye verilen en büyük zarar nerede derseniz, ailede ve eğitimde yaşandı" diyen Çalışkan, mevcut tablonun sadece bütçe meselesi değil, samimiyet ve yönetim sorunu olduğunu vurguladı.

Öğretmenlik Mesleği Tarihin En İtibarsız Dönemini Yaşıyor

Çalışkan, Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki öğretmen açığının hala net olarak açıklanmadığına dikkat çekti. Ücretli öğretmenlik uygulamasını sert sözlerle eleştirerek, ücretli öğretmenlerin, psikologların ve sosyologların asgari ücretin altında çalıştırılmasını "istismar" olarak nitelendirdi. "Sivilde bir insanı bu şartlarda çalıştırırsanız cezası var, kamu yapınca kimse ses çıkarmıyor" dedi. Bakanlık içindeki maaş adaletsizliklerine de değinen Çalışkan, 15 bin öğretmeni yöneten il müdür yardımcılarının, düz öğretmenlerden daha düşük maaş aldığını hatırlatarak, "Bu sistemde ne disiplin olur ne otorite" ifadelerini kullandı.

Eğitim Sistemi Yarış Atı Yetiştiriyor

Eğitim sisteminin niteliğine ilişkin eleştirilerini sürdüren Çalışkan, sınav odaklı yapının gençleri umutsuzluğa sürüklediğini belirtti. MESEM'lerde iş güvenliği sorunlarının had safhada olduğunu söyleyen Çalışkan, "Sanatkar yetişmiyor, binlerce lise mezunu sıfır çekiyor" dedi. Özel okullarda çalışan öğretmenlerin yaz aylarında işsiz kaldığını, rapor aldıklarında işten çıkarıldıklarını ve asgari ücretin altında maaş aldıklarını ifade etti. Okul bütçelerinin yalnızca temizlik ve kırtasiye ile sınırlandırılmasının okul yöneticilerini zor durumda bıraktığını dile getirdi.

Akademiye Sert Eleştiri: Umut Tacirliği Yapılıyor

Yükseköğretim sistemini de eleştiren Çalışkan, akademisyenlerin yoksulluk sınırının altında maaşlarla çalıştırıldığını, kadro sorunlarının kronik hale geldiğini söyledi. Doçentliğe kadar akademisyenlerin yıllarca geçici statüde çalıştırılmasının ciddi psikolojik sorunlara yol açtığını belirtti. "Akademiyi bu kadar mağdur ederek geleceğe dinamit koyuyorsunuz" dedi.

  • Türkiye'de verimsiz ve ihtiyaca cevap vermeyen üniversitelerin kapatılması gerektiğini savundu.
  • "10 bin nüfuslu yerde meslek yüksekokulu açmak bu ülkenin geleceğine ihanettir" ifadelerini kullandı.
  • Üniversitelerin kasiyerlik ve kuryelik için diploma dağıtan kurumlara dönüştüğünü dile getirdi.

Akreditasyon ve Teşvik Tepkisi

Akreditasyon ve akademik teşvik sistemlerini de eleştiren Çalışkan, akademisyenlerin bilim üretmek yerine puan toplama yarışına sürüklendiğini söyledi. "Danışman şirketler kazanıyor, bedelini millet ödüyor" diyen Çalışkan, bu kaynakların kamu vicdanında vebal olduğunu ifade etti.

Aile Bakanlığı Eleştirileri: Sorunları Sayıyla Övünmek Çözüm Değil

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı da sert sözlerle eleştiren Çalışkan, yapılan sosyal yardımların yoksulluğun arttığının göstergesi olduğunu söyledi. Gündüz kuşağı programları, diziler ve bağımlılıklarla yeterince mücadele edilmediğini savundu. RTÜK'ün yalnızca muhalif yayınları hedef aldığını iddia etti. Doğum oranlarının düşmesi ve boşanmaların artmasının Aile Bakanlığı'nın sorumluluğunda olduğunu belirten Çalışkan, "Aile Yılı ilan etmekle aile korunmaz, icraat gerekir" dedi.

Çözüm Bütçe Değil, Samimiyet

Konuşmasının sonunda sorunların büyük kısmının ek bütçe gerektirmediğini vurgulayan Çalışkan, "Bu işler kararlılık, samimiyet ve cesaretle çözülür" diyerek Milli Eğitim ve Aile politikalarının köklü şekilde yeniden ele alınması çağrısında bulundu.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber