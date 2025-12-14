İstanbul'a götürülecek 12 kaçak göçmen Iğdır'da yakalandı
Iğdır'da düzenlenen operasyonda İstanbul'a götürülmek istenen 12 Afgan kaçak göçmen yakalandı. Polis, iki organizatörü gözaltına aldı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere merkeze teslim edildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Aralık 2025 17:19, Son Güncelleme : 14 Aralık 2025 17:21
Iğdır'da polis tarafından durdurulan hafif ticari araçtan Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen çıktı. Göçmenleri İstanbul'a götürecekleri tespit edilen 2 organizatör gözaltına alındı.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında hafif ticari aracı durdurdu. Yapılan kontrolde araçta Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kaçak göçmenleri İstanbul'a götürmek için yola çıkaran 2 organizatör de gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. (DHA)