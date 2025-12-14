Şampiyonların lisesindeki skandalda ikinci görevden alma
Şampiyonların lisesindeki skandalda ikinci görevden alma
Suriyelilerin geri dönüş hızı bekleneni vermedi: Kademeli tedbirler başlatılıyor!
Suriyelilerin geri dönüş hızı bekleneni vermedi: Kademeli tedbirler başlatılıyor!
MEB görevde yükselme sınavı başvuru süresi uzatıldı
MEB görevde yükselme sınavı başvuru süresi uzatıldı
Bakan Bayraktar: 578 milyar liralık fatura desteği sağladık
Bakan Bayraktar: 578 milyar liralık fatura desteği sağladık
Bakan Memişoğlu yurt dışına giden hekim sayısını açıkladı
Bakan Memişoğlu yurt dışına giden hekim sayısını açıkladı
DMM Koordinatörü Furkan Torlak istifa etti
DMM Koordinatörü Furkan Torlak istifa etti
TBMM'de taciz soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
TBMM'de taciz soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
Dilovası'ndaki yangın faciasında istenen ceza belli oldu
Dilovası'ndaki yangın faciasında istenen ceza belli oldu
5 il için kuvvetli yağış ve kar uyarısı
5 il için kuvvetli yağış ve kar uyarısı
Adalet Bakanı Tunç'tan 'yasa dışı bahis' açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan 'yasa dışı bahis' açıklaması
İstanbul taksicileri protestoda
İstanbul taksicileri protestoda
Motorinin ardından benzinde indirim yolda: Tarih belli oldu
Motorinin ardından benzinde indirim yolda: Tarih belli oldu
Esenyurt'ta şekerleme atölyesi denetiminde 9 ton ürün imha edildi
Esenyurt'ta şekerleme atölyesi denetiminde 9 ton ürün imha edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz hesaplaşma alanı olarak görülmemeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz hesaplaşma alanı olarak görülmemeli
Memur Anneler İçin Doğum İzni 24 Haftaya Çıkıyor
Memur Anneler İçin Doğum İzni 24 Haftaya Çıkıyor
Motorine indirim geldi: İşte güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları
Motorine indirim geldi: İşte güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları
Hademe okulda 6 yaşındaki öğrenciyi bıçakladı
Hademe okulda 6 yaşındaki öğrenciyi bıçakladı
İstanbul'da otel yangını! 9 kişi kurtarıldı
İstanbul'da otel yangını! 9 kişi kurtarıldı
Borsa 10 haftanın zirvesinde!
Borsa 10 haftanın zirvesinde!
Yeni düzenleme yolda: Hacizden mal kaçırmanın cezası artıyor
Yeni düzenleme yolda: Hacizden mal kaçırmanın cezası artıyor
Güllü'nün ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı tutuklandı
Güllü'nün ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı tutuklandı
Kredi kartı azami faiz oranlarında indirime gidildi
Kredi kartı azami faiz oranlarında indirime gidildi
Çocukları kumara sürükleyen 'ödüllü oyunlara' erişim engeli!
Çocukları kumara sürükleyen 'ödüllü oyunlara' erişim engeli!
Yenilenme sürüyor! AK Parti'de 108 başkan değişti
Yenilenme sürüyor! AK Parti'de 108 başkan değişti
Bakanlık: Vurulan gemide zarar gören vatandaşımız bulunmuyor
Bakanlık: Vurulan gemide zarar gören vatandaşımız bulunmuyor
TBMM'de bütçe maratonu için kesintisiz mesai
TBMM'de bütçe maratonu için kesintisiz mesai
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Özel ve 6 milletvekili hakkında 10 dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Özel ve 6 milletvekili hakkında 10 dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine 2 TL indirim geliyor!
Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine 2 TL indirim geliyor!
Karadeniz ve Akdeniz'de 7 dakika arayla deprem
Karadeniz ve Akdeniz'de 7 dakika arayla deprem
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Şampiyonların lisesindeki skandalda ikinci görevden alma

İstanbul Erkek Lisesi'nde, LGS şampiyonu bazı 9. sınıf öğrencilerinin kız öğrencilere yönelik taciz ve şiddet içerikli söylemlerde bulunduğu iddiası üzerine üst sınıf erkek öğrenciler tarafından dövülmesiyle başlayan krizde yeni gelişmeler yaşandı. İstanbul Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturmayı sürdürürken, yürütülen idari sürecin selameti açısından okul müdürü Yılmaz Arslan'ın ardından müdür başyardımcısı Murat Akdaş da görevden alındı. İki yöneticinin akıbeti, soruşturma sonunda belli olacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 14 Aralık 2025 07:55, Son Güncelleme : 14 Aralık 2025 07:58
Yazdır
Şampiyonların lisesindeki skandalda ikinci görevden alma
Türkiye'nin en köklü okullarından İstanbul Erkek Lisesinde yaşananları "Elit okulda skandal" diyerek gündeme taşıdığımız haberin yankıları sürüyor.

LGS şampiyonu bazı 9. sınıf öğrencilerinin, kızlara yönelik taciz ve şiddet içerikli söylemlerde bulunduğu, üst sınıflardaki erkeklerin de bu öğrencileri dövdüğü okul gündemdeki yerini korurken yeni gelişmeler yaşandı.

İstanbul Valiliğinin olayla ilgili idari soruşturması sürüyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada disiplin sürecinin işletildiği ve önleyici rehberlik görüşmeleri ile destek çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'ın haberine göre; bakanlık müfettişleri, yürütülen soruşturmanın selameti açısından okul müdürü Yılmaz Arslan'ın ardından müdür başyardımcısı Murat Akdaş'ı da görevden aldı. Soruşturma sonucuna göre iki isim 'görevden ihraç' ya da 'göreve iade' edilecek.

Bu arada lise velilerinin, kızları savunduğunu ifade ederek 11. sınıf öğrencilerinin ceza almaması için başlattığı imza kampanyası devam ediyor.

ŞAMPİYONLAR ORTADA KALDI!

Öte yandan iddiaya göre, taciz iddiasıyla dayak yiyen bazı şampiyon öğrenciler başka okullara nakledildi ancak buralarda da olayın duyulması sebebiyle tepkiyle karşılaştı. Bazı veliler nakledilen okullara giderek müdürlere söz konusu öğrencilerin başka yere gönderilmesini talep etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber