55 ilde siber suç operasyonu: 50 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 55 ilde 'çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Son 6 günde düzenlenen operasyonlar sonucu 301 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 50'si tutuklandı, 39'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin; müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "yatırım danışmanlığı, ürün satışı, sosyal yardım, düşük faizli kredi" temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, reklamını yaptıkları tespit edildi.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek çocuk müstehcenliği, dolandırıcılık ve yasa dışı bahis gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik. Bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz gereğini yapalım. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."