Konya'da karısını vuran şahıs yakalandı
Konya'da tartıştığı karısını tabancayla bacağından yaralayan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Aralık 2025 08:13, Son Güncelleme : 15 Aralık 2025 08:14
Konya'nın Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde Ahmet Ç. (35), tabancayla ateş ederek tartıştığı eşi Ayşegül Ç.'yi (31) bacağından yaralandı.
Ayşegül Ç., kanlar içinde yere yığılırken Ahmet Ç. ise evden kaçıp otomobiliyle hızla uzaklaştı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Tartıştığı eşini tabancayla bacağından vurdu
SALDIRGAN KOCA YAKALANDI
Yaralı Ayşegül Ç., ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.
Kaçan Ahmet Ç., kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.