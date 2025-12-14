Gözler ikinci toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Tartıştığı eşini tabancayla bacağından vurdu

Konya'da Ahmet Ç. (35), tartıştığı eşi Ayşegül Ç.'yi (31) tabancayla bacağından yaraladı. Kaçan Ahmet Ç. de kısa sürede polis ekiplerinde yakalandı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Konya'da Ahmet Ç. (35), tartıştığı eşi Ayşegül Ç.'yi (31) tabancayla bacağından yaraladı.

Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Turgut Reis Caddesi'nde bir evde meydana geldi.

İddiaya göre Ahmet Ç. ile Ayşegül Ç., belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Ç., tabancayla ateş ederek Ayşegül Ç.'yi bacağından yaralandı. Ayşegül Ç., kanlar içinde yere yığılırken, Ahmet Ç. de evden çıkıp, otomobiliyle hızla uzaklaştı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Ayşegül Ç., ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Kaçan Ahmet Ç. de kısa sürede polis ekiplerinde yakalandı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

