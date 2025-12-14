Bursa'nın su sigortası Uludağ'da alarm
Türkiye'de üniversite enflasyonu genç işsizliği artırıyor
'Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi' haberine ilişkin açıklama
Meteoroloji tarih verdi: O gün 18 şehir beyaza bürünecek!
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki konular
O sektör alarm veriyor: İki yılda 300 bin kişi işini kaybetti!
Yasadışı bahisle mücadele için IBAN transferine sıkı denetim!
Gözler ikinci toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
'Restoranların yüzde 70'i boyalı çay kullanıyor' iddiası Bakanlığı harekete geçirdi
Bakan Göktaş duyurdu: 3 bin yeni personel alımı yapılacak!
Gıda güvenliğinde yeni dönem: 'B-Reçete' sistemi pilot illerde uygulamaya geçiyor
TBMM'de bütçe maratonunda ikinci hafta: İşte takvim
'Türkiye'nin dev marketi ikiye bölünüp satılacak' iddiası
Trafik sigortasında köklü değişiklik: İyi sürücü ödüllendirilecek!
Yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor: 2.5 milyon abonenin faturası artacak!
Rastgele haciz kaosu! Hukuk büroları kancayı eşe-dosta taktı
Şampiyonların lisesindeki skandalda ikinci görevden alma
Suriyelilerin geri dönüş hızı bekleneni vermedi: Kademeli tedbirler başlatılıyor!
MEB görevde yükselme sınavı başvuru süresi uzatıldı
Bakan Bayraktar: 578 milyar liralık fatura desteği sağladık
Bakan Memişoğlu yurt dışına giden hekim sayısını açıkladı
DMM Koordinatörü Furkan Torlak istifa etti
TBMM'de taciz soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
Dilovası'ndaki yangın faciasında istenen ceza belli oldu
5 il için kuvvetli yağış ve kar uyarısı
Adalet Bakanı Tunç'tan 'yasa dışı bahis' açıklaması
İstanbul taksicileri protestoda
Motorinin ardından benzinde indirim yolda: Tarih belli oldu
Esenyurt'ta şekerleme atölyesi denetiminde 9 ton ürün imha edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz hesaplaşma alanı olarak görülmemeli
İçişleri Bakanlığınca 'Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi' başlıklı habere ilişkin açıklamada söz konusu gazetenin santral numarasından 3 kez arandığı ve arama yapan şahsın C.A adlı hükümlü olduğunun tespit edildiği açıklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2025 15:46, Son Güncelleme : 14 Aralık 2025 16:10
Gazeteci Saygı Öztürk, hafta içinde kaleme aldığı yazısında kendisini "Yeşil" adında bir kişinin telefonla aradığını, bazı sorular yönelttiğini ve konuşma sonrası bu kişinin gerçekten "Yeşil" olduğuna kanaat getirdiğini ifade etmişti. Söz konusu yazının ardından İçişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından "Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi" başlığıyla yer alan haberler üzerine yaptığı açıklamada, aramaların detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

İçişleri Bakanlığı: Arama Açık Cezaevinden Yapıldı

Bakanlık açıklamasında, ilgili şahsın söz konusu gazeteyi 9 Aralık 2025 tarihinde santral numarasından üç kez aradığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamaya göre;

  • İlk arama 1 dakika 59 saniye,
  • İkinci arama 15 dakika,
  • Üçüncü arama ise 13 dakika 34 saniye sürdü.

Yapılan teknik incelemelerde, aramanın bir açık cezaevinden yapıldığı, aramayı gerçekleştiren kişinin ise C.A. isimli bir hükümlü olduğu belirlendi.

Bakanlık, söz konusu kişinin "adam öldürme, kasten yaralama ve mala zarar verme" suçlarından adli kaydının bulunduğunu da açıkladı.

"Yeşil" İddiası Tartışma Yarattı

Gazeteci Saygı Öztürk'ün yazısında yer verdiği "Yeşil" vurgusu, kamuoyunda geçmiş dönemlerde güvenlik ve istihbarat tartışmalarında adı geçen bir figürü yeniden gündeme taşımıştı. Bakanlığın açıklamasıyla birlikte, aramanın bu kişiyle bağlantılı olmadığı netlik kazandı.

Yeşil Kimdir?

Kamuoyunda "Yeşil" olarak bilinen kişi, özellikle 1990'lı yıllarda güvenlik, istihbarat ve faili meçhul cinayet iddialarıyla anılan, gerçek kimliği uzun süre tartışma konusu olan bir figür olarak hafızalara kazındı. Devlet içindeki bazı yapılarla bağlantılı olduğu iddiaları, Susurluk süreci ve sonrasında sık sık gündeme geldi. Ancak "Yeşil" adıyla anılan kişiyle ilgili resmi ve doğrulanmış bilgiler sınırlı olup, kimliği ve faaliyetleri uzun yıllar boyunca kamuoyunda tartışma konusu oldu.

Son açıklamayla birlikte, Saygı Öztürk'ü arayan kişinin kamuoyunda bilinen bu "Yeşil" olmadığı, aramanın cezaevinden yapıldığı resmi olarak ortaya konmuş oldu.

