Elon Musk halka arz hazırlıklarını hızlandırdı

Elon Musk'ın roket ve uzay şirketi SpaceX'in, gelecek yıl halka arz için hazırlık yaptığı ve şirketi 800 milyar dolar değerlemeye taşıyan ikincil bir hisse satışını başlattığı bildirildi.

Şirketin CFO'su Bret Johnsen'ın 12 Aralık tarihli mektubuna göre, onaylanan düzenleme kapsamında yeni ve mevcut yatırımcılar ile şirket, uygun hissedarlardan hisse başına 421 dolardan 2,56 milyar dolara kadar hisse satın alacak.

Johnsen, "Şirketi 2026'da olası bir halka arz için hazırlıyoruz. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, zamanlaması ve değerlemesi belirsizliğini koruyor. Ancak, mükemmel bir performans sergiler ve piyasalar da uygun olursa, halka arzın önemli bir sermaye artışı sağlayabileceği düşünülüyor" dedi.

Toplanacak sermayenin, Starship roket programının uçuş sıklığını artırmak, uzayda yapay zeka veri merkezleri kurmak, Ay üssü inşa etmek ve Mars'a insansız ve insanlı görevler göndermek için kullanılması planlanıyor. Şirketin halka arz kararı, büyük ölçüde Starlink uydu internet işinin hızlı genişlemesinden ve Starship programındaki ilerlemelerden kaynaklanıyor.

Kaynak: ForInvest