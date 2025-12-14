Putin ile Erdoğan, Türkmenistan'da ne görüştü? Kremlin'den açıklama

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Türkmenistan'da gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin, iki lider arasındaki görüşmenin neden yaklaşık bir buçuk saat sürdüğüne ilişkin sorusunu yanıtlayan Peskov, görüşmede son derece hassas başlıkların ele alındığını belirtti. Peskov, "Elbette çok hassas konuları görüşüyorlar. Bu tür görüşmeler sırasında genellikle zamanın nasıl geçtiğini takip etmek çok zordur" ifadelerini kullandı.

Putin'in görüşme sonrasında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile de bir toplantısı bulunduğunu hatırlatan Peskov, Rus liderin yoğun temas trafiği nedeniyle zaman baskısı yaşandığını söyledi. Kremlin Sözcüsü, bu durumun programların süresini etkileyebildiğini dile getirdi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin ile Erdoğan'ın cuma günü yapılan görüşmesinde karşılıklı davetlerin de gündeme geldiğini belirterek, Putin'in Erdoğan'ı Rusya'ya, Erdoğan'ın ise Putin'i Türkiye'ye davet ettiğini hatırlattı. Peskov, "Bu tür ziyaretler mümkün olduğunda hemen organize edilecektir. Ne Putin ne de Erdoğan iletişim eksikliği yaşıyor. Sürekli ve yoğun temas halindeler" dedi.

Görüşmede Moskova ile Ankara arasındaki ilişkilerin de ele alındığını belirten Peskov, iki liderin ilişkilerin tüm alanlarda iyi bir seyir izlediği konusunda hemfikir olduklarını kaydetti. Peskov, bazı sorunlar bulunsa da iki ülke arasında ciddi bir kriz olmadığını vurguladı.

Peskov, Erdoğan ve Putin'in Ukrayna meselesi hakkında ayrıntılı görüş alışverişinde bulunduğunu da açıkladı. Görüşmede ayrıca Avrupalı ülkelerin Rus varlıklarına el koyma girişimlerinin ele alındığını belirten Peskov, liderlerin bu tür adımların uluslararası finans sisteminin temel ilke ve yapılarının zarar görmesine yol açacağı konusunda ortak görüş paylaştıklarını ifade etti.