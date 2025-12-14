Meteoroloji tarih verdi: O gün 18 şehir beyaza bürünecek!

Türkiye'nin doğu bölgelerinde etkili olan soğuk hava, yeni haftada batıya doğru ilerleyecek.

Meteorolojinin son tahminlerine göre, salı günü Türkiye'nin 18 şehrinde kar beklentisi var.

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla'nın güney, Yozgat'ın doğu, Antalya ve Sivas'ın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Sabah ve gece sise dikkat!

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

18 şehirde kar bekleniyor

Bugün yurdun doğusu ile iç kesimlerinde etkili olması beklenen kar yağışının hafta başından itibaren etki alanını genişleteceği tahmin ediliyor.

Pazartesi günü doğudan batıya doğru hareket edecek olan kar yağışı, salı gününe gelindiğinde Bolu'ya kadar ilerleyecek.

Kar beklenen şehirler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, salı günü kar beklenen 18 şehir şöyle:

- Bolu

- Kastamonu

- Çankırı

- Niğde

- Nevşehir

- Kayseri

- Yozgat

- Tokat

- Sivas

- Gümüşhane

- Bayburt

- Artvin

- Iğdır

- Ağrı

- Muş

- Bitlis

- Hakkari

- Van