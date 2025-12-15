Ankara'da Ortaokulda Şiddet: 5. Sınıf Öğrencisi Darp Edildi
Ünlü yönetmen ve eşi bıçaklanarak öldürüldü!

Dünyaca tanınan ünlü yönetmen Rob Reiner ve eşi, Los Angeles'taki evinde ölü bulundu.

15 Aralık 2025 07:31
ABD sinemasının tanınmış isimlerinden, "When Harry Met Sally" filminin yönetmeni Rob Reiner ile eşi Michele Singer, Los Angeles'taki evlerinde ölü bulundu.

BIÇAK YARALARIYLA BULUNDULAR

Daily Mail ve TMZ'nin aktardığı bilgilere göre, 78 yaşındaki Rob Reiner ile 68 yaşındaki eşi Michele Singer'ın cesetleri evin içinde bulundu.

Emniyet kaynakları, her iki kişinin de vücudunda çok sayıda bıçak darbesi bulunduğunu aktardı. Polis, olayla ilgili soruşturmayı cinayet kapsamında yürütüyor.

POLİS KİMLİKLERİ DOĞRULADI

TMZ'ye konuşan kaynaklar, evde bulunan 78 yaşındaki erkek ve 68 yaşındaki kadının kimliklerinin Rob Reiner ve eşi Michele Singer olarak doğrulandığını aktardı.

CİNAYET MASASI DEVREDE

Los Angeles Polis Departmanı'na bağlı Hırsızlık ve Cinayet Bölümü dedektifleri dosyaya atandı. ABC7'ye konuşan polis kaynakları, pazar akşamı çok sayıda polisin eve sevk edildiğini ve olay yerinin cinayet mahalli olarak değerlendirildiğini söyledi.

İTFAİYE VE POLİS AYNI ANDA ÇAĞRILDI

Los Angeles İtfaiye Departmanı'na bağlı sağlık görevlileri, Chadbourne Avenue üzerindeki malikaneye saat 15.30'dan kısa süre sonra ulaştı. İlk incelemenin ardından polis ekipleri olay yerine çağrıldı ve "ambulans ölüm soruşturması" süreci başlatıldı.

ÜNLÜ İSİMLER OLAY YERİNDE GÖRÜLDÜ

Görgü tanığı ABC7'ye yaptığı açıklamada, Reiner'ın filmlerinde yer alan Larry David ve Billy Crystal'ın ayrı ayrı olay yerine geldiğini aktardı. Aynı kaynak, Billy Crystal'ın evden gözyaşları içinde ayrıldığını söyledi.

EV REİNER AİLESİNE AİTTİ

NBCLA'ya göre, Rob Reiner ve eşi Michele Singer bu evde yaşıyordu. Mülkiyet kayıtlarına göre de malikane Reiner ailesine ait.

HOLLYWOOD'UN EFSANE İSMİ

Rob Reiner, "This Is Spinal Tap", "Stand By Me", "The Princess Bride", "Misery", "A Few Good Men" ve "When Harry Met Sally" gibi yapımlarla Hollywood'un en etkili yönetmenleri arasında yer aldı. Reiner, eşi Michele Singer ile 1989 yılında evlenmiş ve üç çocuk sahibi olmuştu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis, cinayetin nasıl işlendiği ve saldırının arkasındaki isim ya da isimlere ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, olayla ilgili yeni bilgilerin soruşturma ilerledikçe paylaşılacağını aktardı.

