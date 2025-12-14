Gözler ikinci toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Hasan Dağı'nda mahsur kalan öğrenciler helikopterle kurtarıldı

Aksaray'da Hasan Dağı'na zirve tırmanışı yaparken mahsur kalan 2 üniversite öğrencisi kurtarıldı. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu: "Arkadaşlarımızın şu anda tedavileri yapılıyor. Bilinçleri açık ve konuşur vaziyette" dedi.

Aksaray'da Hasan Dağı'na zirve tırmanışı yaparken mahsur kalan 2 üniversite öğrencisi kurtarıldı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi son sınıf öğrencileri Hikmet Yıldız ve Hüsrev Yusuf Güney, saat 13.00 sıralarında Hasan Dağı'na zirve tırmanışı yapmak için harekete geçti.

Yıldız ve Güney, tırmanış sırasında yönlerini kaybederek dağda mahsur kaldı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası AFAD, jandarma ve UMKE'den oluşan arama kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.

Yıldız ve Güney'e karadan ulaşamayan ekipler, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan helikopter talebinde bulundu.

Koordinatlarına ulaşılan Yıldız ve Güney, ekiplerin kurtarma çalışmalarının ardından mahsur kaldıkları yerden alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezine gelen Hasan Dağı'nda 2 kişinin mahsur kaldığı ihbarının ardından ekiplerin teyakkuza geçtiğini söyledi.

Hızlı şekilde kurtarma operasyonunun başladığını vurgulayan Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

"Konya 3. Ana Jet Üst Komutanlığı'ndan gelen helikopterle müdahalemizi gerçekleştirerek mahsur kalan kardeşlerimizi kurtardık. İl Jandarma Komutanlığı'ndan 12 personel, 4 ambulans, 15 sağlık ve 11 AFAD personeliyle birlikte çevre illerden de gelen arama kurtarma ekipleriyle kurtarma çalışmalarımızı yürüttük. Arkadaşlarımızın şu anda tedavileri yapılıyor. Bilinçleri açık ve konuşur vaziyette. Kendileriyle konuştum. Bir donma tehlikesi geçirdiler. Şu anda durumları iyi. Müdahale çok zamanında yapıldı. Hasan Dağı özellikle kar yağdığı zaman çok güzel bir manzara sunuyor. Dağcıların çok ilgisini çekiyor. Tırmanış yapan arkadaşların kesinlikle gerekli yerlerden izinleri aldıktan sonra tırmanışa başlamaları çok önemli. Çocukların ailelerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

