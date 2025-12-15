Ankara'da Ortaokulda Şiddet: 5. Sınıf Öğrencisi Darp Edildi
Ankara'da Ortaokulda Şiddet: 5. Sınıf Öğrencisi Darp Edildi
Kocaeli'de lise öğrencilerinin bıçaklı kavgasında 1 çocuk yaralandı

Kocaeli'de parkta lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 16 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş : 15 Aralık 2025 07:38, Son Güncelleme : 15 Aralık 2025 09:12
Kocaeli'nin Körfez ilçesi Fatih Mahallesi'nde daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen lise öğrencileri parkta karşılaşınca tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda M.T. (16), yanındaki bıçakla M.Y.'yi (16) yaraladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli M.T. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

