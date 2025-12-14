TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Politika faizi düşüyor ama kredi faizi aynı hızla inmiyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası'nın politika faizinde yaptığı indirime ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, kredi faizlerinin aynı hızda gerilememesini eleştirdi.

Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 38'e indirdiğini hatırlatarak, bu adımı reel sektör açısından doğru ve yerinde bulduklarını ifade etti.

Faiz indirimlerinin devam etmesi gerektiğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, "Merkez Bankası politika faizini yüzde 38'e indirdi. Reel sektör açısından doğru ve yerinde bulduğumuz bu adımın, önümüzdeki dönemde de enflasyondaki gerilemeye paralel şekilde sürmesini arzu ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Politika faizindeki düşüşün kredi piyasasına yeterince yansımadığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, bankaların mevduat faizlerini hızlı biçimde aşağı çektiğini ancak kredi faizlerinde aynı hızın görülmediğini dile getirdi.

Hisarcıklıoğlu, "Politika faizi düşüyor, bankalar mevduata verdikleri faizi de düşürüyor ama kredi faizi aynı hızla inmiyor. Ortalama ticari kredi faizi yüzde 48 seviyesinde. KOBİ'lerden istenen kredi faizi ise yüzde 50-55 bandında" ifadelerini kullandı.

Bankalara çağrıda bulunan TOBB Başkanı, fonlama maliyetlerindeki düşüşün gecikmeden kredi faizlerine yansıtılması gerektiğini belirterek, "Bankalarımızdan, fonlama maliyetlerindeki düşüşü kredi faizlerine aynı şekilde ve daha fazla gecikmeden yansıtmalarını bekliyoruz" dedi.