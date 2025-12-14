Bakan Yusuf Tekin'den MESEM açıklaması
Elektrik akımına kapılan işçi öldü

Karabük'te yaklaşık 10 metre yükseklikte çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan işçi hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2025 20:10, Son Güncelleme : 14 Aralık 2025 20:10
Karabük'te çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan işçi hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Kahyalar köyünde elektrik direğine çıkan Ahmet G. (53), izolatör değişimi yaptığı esnada akıma kapıldı.

Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen işçi ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

