'Binlerce diplomalı gencimiz evde oturuyor'

Bursa'nın su sigortası Uludağ'da alarm
Bursa'nın su sigortası Uludağ'da alarm
Türkiye'de üniversite enflasyonu genç işsizliği artırıyor
Türkiye'de üniversite enflasyonu genç işsizliği artırıyor
'Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi' haberine ilişkin açıklama
'Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi' haberine ilişkin açıklama
Meteoroloji tarih verdi: O gün 18 şehir beyaza bürünecek!
Meteoroloji tarih verdi: O gün 18 şehir beyaza bürünecek!
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki konular
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki konular
O sektör alarm veriyor: İki yılda 300 bin kişi işini kaybetti!
O sektör alarm veriyor: İki yılda 300 bin kişi işini kaybetti!
Yasadışı bahisle mücadele için IBAN transferine sıkı denetim!
Yasadışı bahisle mücadele için IBAN transferine sıkı denetim!
Gözler ikinci toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Gözler ikinci toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
'Restoranların yüzde 70'i boyalı çay kullanıyor' iddiası Bakanlığı harekete geçirdi
'Restoranların yüzde 70'i boyalı çay kullanıyor' iddiası Bakanlığı harekete geçirdi
Bakan Göktaş duyurdu: 3 bin yeni personel alımı yapılacak!
Bakan Göktaş duyurdu: 3 bin yeni personel alımı yapılacak!
Gıda güvenliğinde yeni dönem: 'B-Reçete' sistemi pilot illerde uygulamaya geçiyor
Gıda güvenliğinde yeni dönem: 'B-Reçete' sistemi pilot illerde uygulamaya geçiyor
TBMM'de bütçe maratonunda ikinci hafta: İşte takvim
TBMM'de bütçe maratonunda ikinci hafta: İşte takvim
'Türkiye'nin dev marketi ikiye bölünüp satılacak' iddiası
'Türkiye'nin dev marketi ikiye bölünüp satılacak' iddiası
Trafik sigortasında köklü değişiklik: İyi sürücü ödüllendirilecek!
Trafik sigortasında köklü değişiklik: İyi sürücü ödüllendirilecek!
Yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor: 2.5 milyon abonenin faturası artacak!
Yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor: 2.5 milyon abonenin faturası artacak!
Rastgele haciz kaosu! Hukuk büroları kancayı eşe-dosta taktı
Rastgele haciz kaosu! Hukuk büroları kancayı eşe-dosta taktı
Şampiyonların lisesindeki skandalda ikinci görevden alma
Şampiyonların lisesindeki skandalda ikinci görevden alma
Suriyelilerin geri dönüş hızı bekleneni vermedi: Kademeli tedbirler başlatılıyor!
Suriyelilerin geri dönüş hızı bekleneni vermedi: Kademeli tedbirler başlatılıyor!
MEB görevde yükselme sınavı başvuru süresi uzatıldı
MEB görevde yükselme sınavı başvuru süresi uzatıldı
Bakan Bayraktar: 578 milyar liralık fatura desteği sağladık
Bakan Bayraktar: 578 milyar liralık fatura desteği sağladık
Bakan Memişoğlu yurt dışına giden hekim sayısını açıkladı
Bakan Memişoğlu yurt dışına giden hekim sayısını açıkladı
DMM Koordinatörü Furkan Torlak istifa etti
DMM Koordinatörü Furkan Torlak istifa etti
TBMM'de taciz soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
TBMM'de taciz soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
Dilovası'ndaki yangın faciasında istenen ceza belli oldu
Dilovası'ndaki yangın faciasında istenen ceza belli oldu
5 il için kuvvetli yağış ve kar uyarısı
5 il için kuvvetli yağış ve kar uyarısı
Adalet Bakanı Tunç'tan 'yasa dışı bahis' açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan 'yasa dışı bahis' açıklaması
İstanbul taksicileri protestoda
İstanbul taksicileri protestoda
Motorinin ardından benzinde indirim yolda: Tarih belli oldu
Motorinin ardından benzinde indirim yolda: Tarih belli oldu
Esenyurt'ta şekerleme atölyesi denetiminde 9 ton ürün imha edildi
Esenyurt'ta şekerleme atölyesi denetiminde 9 ton ürün imha edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz hesaplaşma alanı olarak görülmemeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz hesaplaşma alanı olarak görülmemeli
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Binlerce diplomalı gencimiz evde oturuyor'

Meclis'te Milli Eğitim ve Aile Bakanlığı'nın 2026 bütçeleri tartışıldı. MHP, genç işsizliğine ve mesleki eğitimin artırılmasına vurgu yaptı. MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, "Biz yıllardır gençlerimize 'üniversite okumazsan geleceğin olmaz' dedik, bu nedenle herkes üniversite okumak istiyor ama üniversite mezunu gençlerimiz iş bulamıyor" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2025 17:08, Son Güncelleme : 14 Aralık 2025 17:12
Yazdır
'Binlerce diplomalı gencimiz evde oturuyor'

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl'ün başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşülüyor. Bütçeler üzerinde grubu olan siyasi partiler görüş ve önerilerini dile getiriyor.

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, "Biz yıllardır gençlerimize 'üniversite okumazsan geleceğin olmaz' dedik, bu nedenle herkes üniversite okumak istiyor ama üniversite mezunu gençlerimiz iş bulamıyor. Bugün Türkiye'de usta açığı var, tekniker açığı var, ara eleman açığı var, mühendis açığı var ama aynı zamanda binlerce diplomalı gencimiz evde oturuyor. Bu sağlıklı bir tablo değil" dedi.

Görüşmelerde Yeni Yol Grubu ve İyi Parti'nin ardından, MHP milletvekillerinin konuşmalarına geçildi.

"Kadına yönelik şiddeti besleyen bütün sebepler ortadan kaldırılmalı"

Aileyi merkeze alan her politikayı milli bir görev olarak gördüklerini ifade eden MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu da "Kadına yönelik şiddeti besleyen bütün sebepler ortadan kaldırılmalıdır. 6284 Sayılı Kanun, elektronik kelepçe, mağdur destek süreçlerinin güçlendirilmesi partimizin aile bütünlüğünü korurken kadınlığın güvenliğini önceleyen yaklaşımıyla tamamen uyumludur" ifadelerini kullandı.

MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, MEB'in bütçesi hakkında şunları dile getirdi:

"Nasıl bir gençlik hayal ediyoruz, nasıl bir insan istiyoruz, kendi tarihini bilen ama gene kapalı olmayan, hür düşünen ama sorumluluk taşıyan bir nesil mi yoksa yalnızca sınav kazanan ama yönünü kaybetmiş kalabalıklar mı? Bu sorulara samimiyete cevap vermeden yapılacak her düzenleme eksik kalacaktır. Çünkü eğitim insan ile ölçülür. Türk milletine mensup olmanın gururunu ve şuurunu taşıyan nesiller, inancı olan gençlik yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Maarif Modeli'nin eksikleri olsa da arkasında durduğumuzu MHP adına söylemek isterim. Çünkü bu program millidir. Özel okulların kapatılması gereklidir. Eğitimi ticari olarak görmeyen vakıflar, özel okul açmalıdır, diğer okullar ise kapatılmalıdır. Özel okulların devlet okulları oranı dünya standartlarını lazım getirilmelidir. Taşımalı eğitim yerinde eğitime dönüştürülmelidir.

"Binlerce diplomalı gencimiz evde oturuyor"

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ise milli eğitimin sadece okullar ve kitaplardan ibaret olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çocukların hayata nasıl bakacağını, doğruyu yanlışı nasıl ayırt edeceğini belirleyen en temel alandır. İçinde yaşadığımız dijital çağ nedeniyle gençlerimiz örf ve adetlerinden, milli ve manevi değerlerinden uzaklaşma riski ile karşı karşıya kalmaktadır. Bizim gerçek yüzümüz iyi eğitimli ve ahlaklı Türk evlatlarını yetiştirmek olmalıdır. Biz yıllardır gençlerimize 'üniversite okumazsan geleceğin olmaz' dedik bu nedenle herkes üniversite okumak istiyor ama üniversite mezunu gençlerimiz iş bulamıyor. Bugün Türkiye'de usta açığı var, tekniker açığı var, ara eleman açığı var, mühendis açığı var ama aynı zamanda binlerce diplomalı gencimiz de evde oturuyor. Bu sağlıklı bir tablo değildir. Meslek sahibi olmak üniversite sahibi olmaktan daha değersiz değildir. Tam tersine ülkenin üretimi için ihtiyaçtır. O yüzden de mesleki eğitim merkezleri çok önemlidir. Bu merkezler bilinçli şekilde çoğaltılmalıdır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber