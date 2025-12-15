Mahkeme kararı sonrası tekrar sözlüye alınan adayın 'zor soru soruldu' iddiası kabul görmedi

Davacının iddiaları



Değerlendirme kriterlerinden bir kısmının somut bilgi ve belgeye dayandırılması zorunluluğu bulunmakta iken, bir kısmının gözlem ve kanaate dayalı olduğu görülmektedir. Gözlem ve kanaate dayalı kriterler yönünden ilgilinin başarısız olarak değerlendirilmesine etki eden hususların ortaya konulması; somut bilgi ve belgeye dayandırılması mümkün olan haneler bakımından ise başarısız olarak değerlendirilmesine etki eden hususların somut bilgi ve belge ile kanıtlanması gerekmektedir. Bunun da, adayların katıldığı sözlü sınav öncesinde, sınavda sorulacak soruların hazırlanması, her adaya sorulan soruların kayda geçirilmesi ve adayların verdiği yanıtlara hangi komisyon üyesince, hangi notun takdir edildiğinin tutanakta ayrı ayrı gösterilmesi halinde mümkün olduğu açıktır.

Somut uyuşmazlıkta; davacının 02/09/2021 tarihinde ikinci kez girdiği sözlü sınavda, sınav öncesinde hazırlanan "kurumsal mevzuat" bölümünü oluşturan maden ve petrol mevzuatı bölümlerinden birer soru, "alan soruları" bölümünden ise matematik ve vatandaşlık bilgisi bölümlerinden birer soru olmak üzere toplam dört sorunun kura yöntemi ile sorulduğu, soruların "Petrol stoku tutulmasının yasal dayanakları nelerdir? Petrol stoku niçin ve kimler tarafından tutulur? Ulusal Petrol Stok Komisyonu hakkında bilgi veriniz?", "Genel Müdürlük, Devlet hakkının, 3213 sayılı Maden Kanunu hükümlerine uygun ve doğru bir şekilde hesap ve beyan edilmesine ilişkin tüm hususlarla ilgili hangi esasları dikkate alarak ruhsat sahibinden yeminli mali müşavir tasdiki isteyebilir?", "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu ne şekilde düzenlenmiştir?" ve "Can ile Canan'ın yaşları toplamı x'tir. Canan Can'ın yaşındayken Can'ın doğmasına y yıl vardı. Buna göre Can kaç yaşındadır?" şeklinde olduğu, davacı tarafından verilen cevapların tutanak altına alındığı, ayrıca sınav esnasına yönelik görüntülü ve sesli kaydın yapıldığı, her bir komisyon üyesince ayrı ayrı puanlama yapıldığı ve bu puanlamanın da tutanak altına alındığı görülmektedir.

Bu durumda; davacı tarafından soruların bir tanesine yanlış, diğer sorulara ise eksik cevap verilmesi neticesinde Komisyon üyelerinin her biri tarafından belirlenen kriterler göz önünde bulundurularak ortalama 50,00 ila 58,90 arasında puan takdir edilmesi sonucunda davacının 53,78 puan alarak başarısız sayıldığı görülmekte olup, ölçme ve değerlendirme kriterlerine uygun puan takdir edildiği sonuç ve kanaatine varıldığından, söz konusu mülakat sınavında davacının başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

DAVANIN KONUSU:

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde (MAPEG) maden mühendisi olarak görev yapan davacı tarafından; yargı kararı üzerine 02/09/2021 tarihinde ikinci kez girdiği Maden ve Petrol Uzmanlığı Özel Yarışma Sözlü Sınavında başarısız sayılmasına ilişkin işlemin, sözlü sınavın tamamı ile bu sınavın dayanağı olan "Maden ve Petrol Uzmanlığı Özel Yarışma Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar"ın iptali istenilmektedir.

DAVACININ İDDİALARI:

Yapılan ikinci sözlü sınava hazırlanabilmesi için makul süre tanınmadığı ve sınav tarihine kısa bir süre kala duyurunun yapıldığı, hukuka aykırı şekilde komisyon üyelerinin önceki üyelerden oluştuğu, ikinci sözlü sınav süresinin çok uzun tutulduğu, fazla soru sorulduğu ve ilk sınava göre daha zor soruların seçildiği, bu durumun eşitlik ilkesine aykırılık oluşturduğu, ilk sınavda bulunmayan kamera sisteminin ikinci sınavda konulduğu, yargı kararı üzerine ikinci sınava katılan tüm adayların başarısız olduğu, idarenin eleme maksatlı mülakat yaptığı, dava konusu Usul ve Esaslar'ın Resmi Gazete'de yayımlanmadığı gibi kurum internet sitesinde de duyurulmadığı ve ilgililere tebliğ edilmediği, tüm personele ait genel düzenleme içermesi nedeniyle sözlü sınava yönelik Usul ve Esasların, yönetmelikle düzenlenmesi ve yönetmeliğin de Resmi Gazete'de yayımlanması gerektiği, bu nedenlerle dava konusu işlemlerin hukuka ve mevzuata aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

DAVALININ SAVUNMASI:

Usule ilişkin olarak; uyuşmazlığın, 2575 sayılı Kanun'un 24. maddesi kapsamında ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülecek davalardan olmadığı, esasa yönelik olarak ise; 3213 sayılı Kanun'un geçici 34. maddesinde, MAPEG tarafından oluşturulacak sınav komisyonu tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde sözlü sınavın yapılacağının öngörüldüğü, bu madde ile yapılacak sınavın çerçevesinin çizildiği ve komisyona yetki verildiği, bir kez yapılacak olan sınavda uygulanacak usul ve esasların Resmi Gazete'de yayımlanmasını gerektirecek herhangi bir mevzuat hükmünün bulunmadığı, davacının ilk sınavının iptaline yönelik yargı kararında belirtilen hususlar gözetilerek ikinci sözlü sınavının yapıldığı, sınav sürecinin sınav ilanında adaylara açıkça duyurulduğu, sözlü sınava yönelik esaslı unsurların sınav ilanında yer verilmesi nedeniyle, usul ve esasların Resmi Gazete'de veya Kurumun internet sitesinde yayımlanmadığı, mevzuatla belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde tesis edilen dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı savunulmaktadır.

MÜDAHİLİN BEYANI:

Dava konusu edilen Usul ve Esaslar'ın genel düzenleyici işlem niteliğinde olmadığı, davacının iddialarının soyut ve maddi dayanaktan yoksun olduğu, sözlü sınavın tamamının iptalini gerektirecek herhangi bir hukuki sebebin bulunmadığı, bu nedenle davanın reddi gerektiği beyan edilmiştir.

Dava; davacının 02/09/2021 tarihinde yapılan Maden ve Petrol Uzmanlığı Özel Yarışma Sözlü Sınavında başarısız sayılması işleminin ve sözlü sınavın tamamı ile bu sınavın dayanağı olan "Maden ve Petrol Uzmanlığı Özel Yarışma Sınavına iİişkin Usul ve Esaslar"ın iptali istemiyle açılmıştır.

3213 sayılı Maden Kanunu'nun Geçici 34. maddesinde, "Bu Kanun Hükmünde Kararname ile MAPEG kadrosuna geçen personelden, en az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile MAPEG'in görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce mezun olmak şartıyla, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı teşkilatında geçen çalışma süreleri de dahil olmak üzere MAPEG'de en az üç yıllık çalışma süresini doldurmuş ya da dolduracak olan personel, yaş sınırına bakılmaksızın, MAPEG tarafından oluşturulacak sınav komisyonu tarafından belirlenecek usul ve esaslar kapsamında MAPEG'de ihdas edilen toplam uzman ve uzman yardımcısı kadrosunun yüzde yirmisi için bu maddenin yayımından itibaren iki yıl içinde yapılacak sınavlarda başarılı olmaları ve hazırladıkları uzmanlık tezinin kabul edilmesi halinde Maden ve Petrol Uzmanı olmaya hak kazanırlar. Bu oran Cumhurbaşkanınca artırılabilir." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen Kanun hükmü uyarınca, 6.5.2020 gün ve 1 sayılı işlemle belirlenen Maden ve Petrol Uzmanlığı Özel Yarışma Sınavına İlişkin Usul ve Esasların 13. maddesinde, "(1) Sözlü sınavda adaylar;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

(2) Adaylar, komisyon üyeleri tarafından, birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ile (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar bir tutanağa ayrı ayrı geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

(3) Sözlü sınavı başarmış sayılmak için komisyon üyelerinin yüz üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az yetmiş olması zorunludur." düzenlemesine yer verilmiştir.

Sözlü sınav, mesleğe atanacak olanların niteliklerinin saptanmasına yönelik olarak kültür ve bilginin yanında mesleki ehliyete de sahip olunup olunmadığının ortaya konulabilmesi amacıyla yapılan bir sınavdır.

Olayda, üst hukuk normlarına uygun olarak düzenlendiği görülen Maden ve Petrol Uzmanlığı Özel Yarışma Sınavına iİişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yapılan sözlü sınav sonucunda davacının başarısız sayıldığı anlaşıldığından, dava konusu sözlü sınavda ve davacının başarısız sayılması işleminde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Buna göre davacının 02/09/2021 tarihinde yapılan Maden ve Petrol Uzmanlığı Özel Yarışma Sözlü Sınavında başarısız sayılması işlemi ile sözlü sınavın tamamının ve Maden ve Petrol Uzmanlığı Özel Yarışma Sınavına iİişkin Usul ve Esaslar'ın iptali istemlerinin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, davanın reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; davacı tarafından duruşma isteminden vazgeçildiğinden duruşma yapılmaksızın, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, davalı idarenin usuli itirazı yerinde görülmeyerek gereği düşünüldü:

MADDİ OLAY:

Davacı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde maden mühendisi olarak görev yapmaktadır.

703 sayılı KHK ile 3213 sayılı Maden Kanunu'na eklenen geçici 34. madde gereğince, MAPEG bünyesinde Maden ve Petrol Uzmanlığı Özel Yarışma Sınav Komisyonu oluşturulmuş; bu Komisyonca da, 06/05/2020 tarihli toplantıda Maden ve Petrol Uzmanlığı Özel Yarışma Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar belirlenmiştir.

83 maden ve petrol uzmanı alımı için özel yarışma sınavına yönelik duyuru üzerine başvuru yapan davacı, yazılı sınavda 89,00 puan almış ve 12-23/10/2020 tarihleri arasında yapılacak sözlü sınava davet edilmiştir. 28/12/2020 tarihinde açıklanan sözlü sınavda 73,28 puan almasına karşın kontenjan sıralamasına giremeyerek başarısız olmuştur.

Başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açtığı davada; ... İdare Mahkemesinin... günlü, E:...sayılı kararıyla işlemin yürütülmesinin durdurulmasına; ... günlü, E:..., K:... sayılı kararla da işlemin iptaline hükmedilmiştir. İşlemin iptali yolundaki karara karşı idarece yapılan istinaf başvurusu, ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin... günlü, E:..., K:... sayılı kararıyla reddedilerek, ilk derece mahkemesi kararı kesinleşmiştir.

Yargı kararının uygulanması kapsamında davacı ikinci kez 02/09/2021 tarihinde sözlü sınava katılmış, ancak 20/09/2021 tarihinde açıklanan sınav sonucunda 53,78 puan alması ve yeniden başarısız bulunması üzerine, bakılmakta olan davayı açmıştır.

İNCELEME VE GEREKÇE:

İLGİLİ MEVZUAT:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

I. Maden ve Petrol Uzmanlığı Özel Yarışma Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar'ın İptali İsteminin İncelenmesi:

3213 sayılı Maden Kanunu'nun geçici 34. maddesinin ikinci fıkrasında, mülga Maden İşleri Genel Müdürlüğü ile mülga Petrol işleri Genel Müdürlüğünde görev yapmakta iken MAPEG kadrosuna geçen personelden belli fakültelerden mezun olanlara maden ve petrol uzmanı olma imkanı getirilmiştir.

Söz konusu fıkrada; belirlenen mezuniyet alanlarına yer verildikten sonra, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı teşkilatında geçen çalışma süreleri de dahil olmak üzere MAPEG'de en az üç yıllık çalışma süresini doldurmuş ya da dolduracak olan personelin, yaş sınırına bakılmaksızın, MAPEG tarafından oluşturulacak sınav komisyonu tarafından belirlenecek usul ve esaslar kapsamında MAPEG'de ihdas edilen toplam uzman ve uzman yardımcısı kadrosunun yüzde yirmisi için bu maddenin yayımından itibaren iki yıl içinde yapılacak sınavlarda başarılı olmaları ve hazırladıkları uzmanlık tezinin kabul edilmesi halinde Maden ve Petrol Uzmanı olmaya hak kazanacakları belirtilmiştir.

Maden ve Petrol Uzmanlığı Yönetmeliği'nin geçici 2. maddesinde de, 3213 sayılı Kanun'un geçici 34. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak özel yarışma sınavının başvuru şartlarının, tarihleri ve yerinin, başvuruda istenen belgelerin, atama yapılacak kadro sayısının, öğrenim dalları ve kontenjanları ile sınava ilişkin diğer usul ve esasların, oluşturulacak sınav komisyonu tarafından belirleneceği öngörülmüştür.

Anılan yasal düzenlemeye istinaden, Genel Müdürlük Makamının 25/03/2020 günlü, 801222 sayılı Olurlarıyla belirlenen Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Maden ve Petrol Uzmanlığı Özel Yarışma Sınav Komisyonunca, 06/05/2020 tarihli toplantıda, personele yönelik yapılacak özel yarışma sınavı ile bu sınavı kazanan personelin atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan "Maden ve Petrol Uzmanlığı Özel Yarışma Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar" kabul edilmiştir.

Dava konusu Usul ve Esaslar ilan edilmemiş ise de, sınav sürecine ilişkin "Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Maden ve Petrol Uzmanlığı Özel Yarışma Sınavı Duyurusu" davalı idarece yayımlanmış olup, adaylara duyurulan bu ilanda; atama yapılacak kadro sayısı, başvuru şartları ve işlemleri, yazılı sınav tarihi, saati ve yeri, sınav konuları ve soru adetleri, yazılı sınav değerlendirmesi, sözlü sınav, başarı sıralaması ve sonuçları, sınav soru ve sonuçlarına itiraz, sınavın geçersiz sayılması halleri ile diğer hususlara yer verilmiştir.

3213 sayılı Kanun'un geçici 34. maddesinin ikinci fıkrasında verilen yetki çerçevesinde çıkarılan dava konusu Usul ve Esaslar'ın, idareye tanınan düzenleme yapma yetkisi sınırları içerisinde kaldığı ve dayanak Kanun'a uygun olarak düzenlendiği, sınav sürecine yönelik hususların da ayrıca yayımlanan ilanda gösterildiği ve ilgililere duyurulduğu görülmektedir.

Bu itibarla, hukukun genel ilkeleri ile üst hukuk normlarına uygun olarak hazırlanan Maden ve Petrol Uzmanlığı Özel Yarışma Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar'da hukuka aykırılık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

II. 02/09/2021 Tarihinde Yapılan Sözlü Sınavın Tamamının İptali İsteminin İncelenmesi:

Yargı kararları üzerine, Maden ve Petrol Uzmanlığı Özel Yarışma Sınavının sözlü kısmı iptal edilerek, tekrar sözlü sınava tabi tutulmaları kararı alınan personelin, 02/09/2021 tarihinde yeniden sözlü sınava tabi tutulmaları, Maden ve Petrol Uzmanlığı Özel Yarışma Sınav Komisyonunun ... günlü, ...sayılı toplantı tutanağı ile kararlaştırılmıştır.

Komisyonun... günlü, ...sayılı kararıyla da, sözlü sınavda; sınav konuları ile soru sayısı, soru ve cevap anahtarlarının tutanak altına alınması, soruların mühürlü zarflara konularak bir fanus içinde adayların seçmelerinin sağlanması, sınav esnasında bir raportör görevlendirilmesi ile adayın verdiği cevapların kayıt altına alınması, ayrıca sınavın görüntülü ve sesli olarak da kayıt altına alınması, sınavın değerlendirilmesine yönelik her bir komisyon üyesince puanlama yapılması ve verilen notların tutanağa bağlanması şeklinde kararların alındığı görülmektedir.

Söz konusu Komisyon kararı doğrultusunda, davacının da katılmış olduğu sözlü sınavda sorulacak soruların, sınavdan önce hazırlanarak cevaplarıyla birlikte tutanağa bağlandığı, sınava alınan adaylara daha önceden hazırlanan soru havuzundan kendileri tarafından çekilen sorunun yöneltildiği, sözlü sınav komisyon üyelerinin belirlenen kriterler yönünden ayrı ayrı değerlendirme yaptığı ve puanlamanın tutanağa bağlandığı, sınavın görüntülü ve sesli olarak da kayıt altına alındığı hususları dikkate alındığında, 02/09/2021 tarihinde yapılan sözlü sınavlarda hukuka aykırılık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

III. Davacının, Yargı Kararı Üzerine 02/09/2021 Tarihinde İkinci Kez Girdiği Maden ve Petrol Uzmanlığı Özel Yarışma Sözlü Sınavında Başarısız Sayılmasına İlişkin İşlemin İptali İsteminin İncelenmesi:

3213 sayılı Kanun'un geçici 34. maddesi uyarınca oluşturulan Sınav Komisyonunca kabul edilen Maden ve Petrol Uzmanlığı Özel Yarışma Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar'a göre sözlü sınavda adaylar; sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan), bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan), liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan), özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan), genel yetenek ve genel kültürü (10 puan) ile bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan) yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirmeye tabi tutulmuşlardır.

Değerlendirme kriterlerinden bir kısmının somut bilgi ve belgeye dayandırılması zorunluluğu bulunmakta iken, bir kısmının gözlem ve kanaate dayalı olduğu görülmektedir. Gözlem ve kanaate dayalı kriterler yönünden ilgilinin başarısız olarak değerlendirilmesine etki eden hususların ortaya konulması; somut bilgi ve belgeye dayandırılması mümkün olan haneler bakımından ise başarısız olarak değerlendirilmesine etki eden hususların somut bilgi ve belge ile kanıtlanması gerekmektedir. Bunun da, adayların katıldığı sözlü sınav öncesinde, sınavda sorulacak soruların hazırlanması, her adaya sorulan soruların kayda geçirilmesi ve adayların verdiği yanıtlara hangi komisyon üyesince, hangi notun takdir edildiğinin tutanakta ayrı ayrı gösterilmesi halinde mümkün olduğu açıktır.

Somut uyuşmazlıkta; davacının 02/09/2021 tarihinde ikinci kez girdiği sözlü sınavda, sınav öncesinde hazırlanan "kurumsal mevzuat" bölümünü oluşturan maden ve petrol mevzuatı bölümlerinden birer soru, "alan soruları" bölümünden ise matematik ve vatandaşlık bilgisi bölümlerinden birer soru olmak üzere toplam dört sorunun kura yöntemi ile sorulduğu, soruların "Petrol stoku tutulmasının yasal dayanakları nelerdir? Petrol stoku niçin ve kimler tarafından tutulur? Ulusal Petrol Stok Komisyonu hakkında bilgi veriniz?", "Genel Müdürlük, Devlet hakkının, 3213 sayılı Maden Kanunu hükümlerine uygun ve doğru bir şekilde hesap ve beyan edilmesine ilişkin tüm hususlarla ilgili hangi esasları dikkate alarak ruhsat sahibinden yeminli mali müşavir tasdiki isteyebilir?", "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu ne şekilde düzenlenmiştir?" ve "Can ile Canan'ın yaşları toplamı x'tir. Canan Can'ın yaşındayken Can'ın doğmasına y yıl vardı. Buna göre Can kaç yaşındadır?" şeklinde olduğu, davacı tarafından verilen cevapların tutanak altına alındığı, ayrıca sınav esnasına yönelik görüntülü ve sesli kaydın yapıldığı, her bir komisyon üyesince ayrı ayrı puanlama yapıldığı ve bu puanlamanın da tutanak altına alındığı görülmektedir.

Bu durumda; davacı tarafından soruların bir tanesine yanlış, diğer sorulara ise eksik cevap verilmesi neticesinde Komisyon üyelerinin her biri tarafından belirlenen kriterler göz önünde bulundurularak ortalama 50,00 ila 58,90 arasında puan takdir edilmesi sonucunda davacının 53,78 puan alarak başarısız sayıldığı görülmekte olup, ölçme ve değerlendirme kriterlerine uygun puan takdir edildiği sonuç ve kanaatine varıldığından, söz konusu mülakat sınavında davacının başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVANIN REDDİNE;

2. Aşağıda dökümü yapılan ...-TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına; karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenen ...-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine; müdahil tarafından yatırılan...-TL müdahil harcı ile ...-TL vekalet suret harcı toplamı olan ...-TL yargılama giderinin davacıdan alınarak müdahile verilmesine; artan posta ücretlerinin kararın kesinleşmesinden sonra aidiyetine göre davacı ve müdahile iadesine,

3. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen 30 (otuz) gün içerisinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna temyiz yolu açık olmak üzere, 28/03/2025 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.