Bursa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kaza, saat 01.30 sıralarında Maltepe Mahallesi Yetişkin Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, A.T. idaresindeki hafif ticari araç ile T.Y. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ve yanında bulunan yolcu araçta sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.