Kabine bugün toplanıyor: İşte gündemdeki konular

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kritik meseleleri görüşmek üzere Beştepe'de toplanacak.

Kabine toplantısının öncelikli gündemi Terörsüz Türkiye olacak.

Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının sahaya yansımaları, istihbarat raporları doğrultusunda ele alınacak. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge sürecini doğrudan ilgilendirmesi sebebiyle Suriye'deki gelişmelere mercek tutulacak.

10 Mart mutabakatına uymayan terör örgütü SDG'ye karşı, milli güvenlik tedbirleri kapsamında atılacak olası adımlar konuşulacak.

2026'da asgari ücret ne kadar olacak?

Milyonlarca çalışanın merakla takip ettiği asgari ücret çalışmaları da kabinenin gündeminde olacak.

Hükümet ve işveren temsilcilerinin katıldığı ilk komisyon toplantısı sonrası kapsamlı değerlendirme Beştepe'de yapılacak. Yaklaşık 7 milyon çalışanı etkileyecek zam oranının 31 Aralık'a kadar netleşmesi bekleniyor.

Yasa dışı bahis ve kumarla mücadele

Kabine Toplantısı'nda, sanal ortamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadele tüm boyutlarıyla ele alınacak. Eylem planı kapsamında cezaların artırılmasına yönelik başlatılan çalışma görüşülecek. Yasa dışı bahis ile etkili mücadelede atılacak ilave adımlar belirlenecek.

Dış politika da masada olacak

Rusya ile Ukrayna arasında barış çabaları, Gazze'de yaşanan insanlık dramı başta olmak üzere dış politikadaki gelişmeler gündeme gelecek.

Türkiye'nin öncülüğünde sürdürülen diplomatik çalışmalar, uluslararası toplumla birlikte atılacak adımlar değerlendirilecek.