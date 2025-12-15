Ankara'da Ortaokulda Şiddet: 5. Sınıf Öğrencisi Darp Edildi
Ankara'da Ortaokulda Şiddet: 5. Sınıf Öğrencisi Darp Edildi
Kabine bugün toplanıyor: İşte gündemdeki konular
Kabine bugün toplanıyor: İşte gündemdeki konular
Kabine bugün toplanıyor: İşte gündemdeki konular

Kabine, 'Terörsüz Türkiye' gündemiyle toplanıyor. Sürecin sahaya yansımalarının yanı sıra Suriye'deki gelişmeler mercek altına alınacak. Terör örgütü SDG'nin 10 Mart mutabakatına uymamasına ilişkin atılacak adımların Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret çalışmaları da masada olacak.

Haber Giriş : 15 Aralık 2025 07:23, Son Güncelleme : 15 Aralık 2025 07:29
Kabine bugün toplanıyor: İşte gündemdeki konular

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kritik meseleleri görüşmek üzere Beştepe'de toplanacak.

Kabine toplantısının öncelikli gündemi Terörsüz Türkiye olacak.

Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının sahaya yansımaları, istihbarat raporları doğrultusunda ele alınacak. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge sürecini doğrudan ilgilendirmesi sebebiyle Suriye'deki gelişmelere mercek tutulacak.

10 Mart mutabakatına uymayan terör örgütü SDG'ye karşı, milli güvenlik tedbirleri kapsamında atılacak olası adımlar konuşulacak.

2026'da asgari ücret ne kadar olacak?

Milyonlarca çalışanın merakla takip ettiği asgari ücret çalışmaları da kabinenin gündeminde olacak.

Hükümet ve işveren temsilcilerinin katıldığı ilk komisyon toplantısı sonrası kapsamlı değerlendirme Beştepe'de yapılacak. Yaklaşık 7 milyon çalışanı etkileyecek zam oranının 31 Aralık'a kadar netleşmesi bekleniyor.

Yasa dışı bahis ve kumarla mücadele

Kabine Toplantısı'nda, sanal ortamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadele tüm boyutlarıyla ele alınacak. Eylem planı kapsamında cezaların artırılmasına yönelik başlatılan çalışma görüşülecek. Yasa dışı bahis ile etkili mücadelede atılacak ilave adımlar belirlenecek.

Dış politika da masada olacak

Rusya ile Ukrayna arasında barış çabaları, Gazze'de yaşanan insanlık dramı başta olmak üzere dış politikadaki gelişmeler gündeme gelecek.

Türkiye'nin öncülüğünde sürdürülen diplomatik çalışmalar, uluslararası toplumla birlikte atılacak adımlar değerlendirilecek.

