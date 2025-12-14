'İstanbul'un güneyinde 7 büyüklüğünde deprem riski artıyor'

Bakan Yusuf Tekin'den MESEM açıklaması
Bakan Yusuf Tekin'den MESEM açıklaması
'Binlerce diplomalı gencimiz evde oturuyor'
'Binlerce diplomalı gencimiz evde oturuyor'
Şehzadeler Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Şehzadeler Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
'Üniversitelerde kız öğrenci oranını yüzde 52'ye çıkardık'
'Üniversitelerde kız öğrenci oranını yüzde 52'ye çıkardık'
Bursa'nın su sigortası Uludağ'da alarm
Bursa'nın su sigortası Uludağ'da alarm
Türkiye'de üniversite enflasyonu genç işsizliği artırıyor
Türkiye'de üniversite enflasyonu genç işsizliği artırıyor
'Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi' haberine ilişkin açıklama
'Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi' haberine ilişkin açıklama
Meteoroloji tarih verdi: O gün 18 şehir beyaza bürünecek!
Meteoroloji tarih verdi: O gün 18 şehir beyaza bürünecek!
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki konular
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki konular
O sektör alarm veriyor: İki yılda 300 bin kişi işini kaybetti!
O sektör alarm veriyor: İki yılda 300 bin kişi işini kaybetti!
Yasadışı bahisle mücadele için IBAN transferine sıkı denetim!
Yasadışı bahisle mücadele için IBAN transferine sıkı denetim!
Gözler ikinci toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Gözler ikinci toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
'Restoranların yüzde 70'i boyalı çay kullanıyor' iddiası Bakanlığı harekete geçirdi
'Restoranların yüzde 70'i boyalı çay kullanıyor' iddiası Bakanlığı harekete geçirdi
Bakan Göktaş duyurdu: 3 bin yeni personel alımı yapılacak!
Bakan Göktaş duyurdu: 3 bin yeni personel alımı yapılacak!
Gıda güvenliğinde yeni dönem: 'B-Reçete' sistemi pilot illerde uygulamaya geçiyor
Gıda güvenliğinde yeni dönem: 'B-Reçete' sistemi pilot illerde uygulamaya geçiyor
TBMM'de bütçe maratonunda ikinci hafta: İşte takvim
TBMM'de bütçe maratonunda ikinci hafta: İşte takvim
'Türkiye'nin dev marketi ikiye bölünüp satılacak' iddiası
'Türkiye'nin dev marketi ikiye bölünüp satılacak' iddiası
Trafik sigortasında köklü değişiklik: İyi sürücü ödüllendirilecek!
Trafik sigortasında köklü değişiklik: İyi sürücü ödüllendirilecek!
Yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor: 2.5 milyon abonenin faturası artacak!
Yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor: 2.5 milyon abonenin faturası artacak!
Rastgele haciz kaosu! Hukuk büroları kancayı eşe-dosta taktı
Rastgele haciz kaosu! Hukuk büroları kancayı eşe-dosta taktı
Şampiyonların lisesindeki skandalda ikinci görevden alma
Şampiyonların lisesindeki skandalda ikinci görevden alma
Suriyelilerin geri dönüş hızı bekleneni vermedi: Kademeli tedbirler başlatılıyor!
Suriyelilerin geri dönüş hızı bekleneni vermedi: Kademeli tedbirler başlatılıyor!
MEB görevde yükselme sınavı başvuru süresi uzatıldı
MEB görevde yükselme sınavı başvuru süresi uzatıldı
Bakan Bayraktar: 578 milyar liralık fatura desteği sağladık
Bakan Bayraktar: 578 milyar liralık fatura desteği sağladık
Bakan Memişoğlu yurt dışına giden hekim sayısını açıkladı
Bakan Memişoğlu yurt dışına giden hekim sayısını açıkladı
DMM Koordinatörü Furkan Torlak istifa etti
DMM Koordinatörü Furkan Torlak istifa etti
TBMM'de taciz soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
TBMM'de taciz soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
Dilovası'ndaki yangın faciasında istenen ceza belli oldu
Dilovası'ndaki yangın faciasında istenen ceza belli oldu
5 il için kuvvetli yağış ve kar uyarısı
5 il için kuvvetli yağış ve kar uyarısı
Ana sayfaHaberler Yaşam

'İstanbul'un güneyinde 7 büyüklüğünde deprem riski artıyor'

Almanya'daki GFZ Helmholtz Jeofizik Araştırma Merkezi uzmanları, Marmara Denizi'nde özellikle Prens Adaları segmentinin büyük ölçüde "kilitli" olduğunu belirterek, İstanbul'un güneyinde büyük bir depremin olasılığının yükseldiğine dikkat çekti.

Haber Giriş : 14 Aralık 2025 20:26, Son Güncelleme : 14 Aralık 2025 20:28
Yazdır
'İstanbul'un güneyinde 7 büyüklüğünde deprem riski artıyor'

Uzun yıllardır Türkiye'deki deprem hareketliliğini izleyen Almanya'nın Potsdam kentindeki GFZ Helmholtz Jeofizik Araştırma Merkezi (GFZ) uzmanları, İstanbul ve çevresine ilişkin çarpıcı bir değerlendirme yayımladı.

DW Türkçe'nin aktardığı araştırmaya göre, İstanbul'un güneyinde yer alan Marmara Denizi altındaki tektonik gerilim artmaya devam ediyor ve bu durum önümüzdeki yıllarda büyük bir deprem riskini artırıyor.

GFZ'den Patricia Martinez-Garzon liderliğindeki araştırma ekibi, 23 Nisan 2025'te Marmara Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremi temel alarak ayrıntılı bir çalışma yürüttü. Araştırmacılar, 2007 yılından bu yana bölgede meydana gelen depremleri inceleyerek yer altındaki gerilim birikimini analiz etti. Çalışmanın sonuçları, dünyanın saygın bilimsel yayınlarından Science dergisinde makale olarak yayımlandı.

Araştırmaya göre Marmara Denizi'nde, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın batı bölümünü oluşturan Marmara Fayı bulunuyor. Bu bölgede Anadolu Plakası, Avrasya Plakası'nın yanından batıya doğru hareket ediyor. Ancak fayın bazı kesimlerinde plakaların birbirine daha güçlü şekilde "takılması", uzun vadede büyük gerilimlerin birikmesine neden oluyor.

Bilim insanları, İstanbul'un güneyinde yer alan ve Prens Adaları olarak bilinen Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada ve Sedefadası altındaki fay segmentinin büyük ölçüde kilitli olduğunu belirledi. Bu tür kilitli segmentlerde küçük depremlerle rahatlama yaşanmadığı için, biriken enerjinin daha büyük bir depremle açığa çıkma ihtimali yükseliyor.

Araştırmada, Marmara'nın batı ve orta kesimlerinde çok sayıda küçük depremin kaydedildiği, buna karşın Prens Adaları segmentinde uzun süredir belirgin bir sismik hareketlilik gözlenmediği vurgulandı. Uzmanlara göre bu durum, İstanbul'un güneyinde yer altında ciddi bir tektonik gerilim biriktiğine işaret ediyor.

Çalışmanın yöneticisi Martinez-Garzon, Marmara Fay Hattı'nın kısmen faaliyete geçtiğini ve bu hareketliliğin doğuya doğru, İstanbul'un güneyindeki kilitli Prens Adaları segmentine yöneldiğini belirtti.

Araştırma ekibinden Marco Bohnhoff ise Marmara Fayı'nın "kritik derecede yüklü" olduğunu ifade ederek, Nisan ayında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin bu birikimi yalnızca sınırlı ölçüde azalttığını söyledi. Bohnhoff, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara bölümünde 1766'dan bu yana 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem yaşanmadığını hatırlatarak, bir sonraki büyük depremin İstanbul'un güneyi ya da güneybatısında meydana gelebileceğini dile getirdi.

Bilim insanları, olası bir depremin büyüklüğünün 6 civarında olabileceği gibi, daha büyük bir depremi tetikleyebilecek bir öncü sarsıntı da olabileceğine dikkat çekiyor.

Uzmanlar ayrıca, Marmara Denizi altındaki sismik faaliyetlerin daha sağlıklı izlenebilmesi için gerçek zamanlı veri toplama kapasitesinin artırılması gerektiğini vurguluyor. Deniz tabanına kalıcı ölçüm istasyonları kurulması, ek sondaj kuyuları açılması ve fiber optik sensörlerin devreye alınması öneriler arasında yer alıyor.

GFZ'nin, yaklaşık on yıldır AFAD ile birlikte GONAF Gözlemevi ve sondaj kuyusu sismometre istasyonlarını koordine ederek Türkiye'de kapsamlı deprem araştırmaları yürüttüğü de hatırlatıldı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber