Baki Ersoy'dan Ümit Özdağ'a Sert Tepki: Seviyen Bu
Ümit Özdağ, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un yerine montajlanan bir fotoğrafı sosyal medya hesabından gerçekmiş gibi paylaştı. Olayın ardından Ersoy ve Ülkücü Hareket'ten sert tepkiler geldi. Özdağ ise paylaşımını silmedi ve açıklamalarına devam etti.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un fotoğrafının montajlandığı bir içeriği sosyal medya hesabından gerçekmiş gibi paylaştı. Söz konusu paylaşımda, Ersoy'un fotoğrafı yerine Avrupa'da yaşayan Kürt yazar Kadir Amaç'ın görseli kullanıldı. Gerçeğin ortaya çıkmasına rağmen Özdağ, paylaşımını silmedi. Bu gelişme üzerine Baki Ersoy, sosyal medya üzerinden Özdağ'a tepki göstererek, "Maalesef seviyen bu Ümit Özdağ" ifadesini kullandı.
Olayın Gelişimi
Ümit Özdağ, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Kadir Amaç, PKK'nın 'özel harp' elemanı, Kandil-DEM bağlantısı, İran, Afrin karıştırıcısı, Devlet Bahçeli ziyaretçisi, 'Brüksel lahanası turşucusu' Brüksel'deki 3 katlı evinden yana yakıla süreci Ümit Özdağ engelliyor diye ağlıyor. Siz Türkiye Cumhuriyetini yıkmak için saldırmaya devam edin, Zafer Partisi savunmaya devam edecek. Yine Türkiye Cumhuriyeti kazanacak.
"Baki Ersoy'un Tepkisi
Baki Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maalesef seviyen bu Ümit Özdağ" sözleriyle duruma tepki gösterdi.
Sosyal Medyada Yansımalar
- Ülkücü Hareket'in sosyal medya hesabında, "Ümit Özdağ, fotomontaj yaptı!" başlığıyla konuya dikkat çekildi.
- Açıklamada, "MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un fotoğrafını kullanarak, yurt dışında yaşayan PKK sempatizanlarının resmini koyarak algı yaptı. Bir siyasi partinin genel başkanının zeka seviyesi bu kadar mı olur dedirtti." ifadelerine yer verildi.