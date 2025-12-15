Ankara'da Ortaokulda Şiddet: 5. Sınıf Öğrencisi Darp Edildi
CarrefourSA'dan satış iddiasına yalanlama

Sabancı Holding'den CarrefourSA'nın satılacağı iddialarına yalanlama geldi. Holding, "CarrefourSA faaliyetlerinin bölünmesi ya da mağaza grupları bazında satışına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmıyor" açıklamasında bulundu.

Sabancı Holding, market zinciri CarrefourSA'nın satışa çıkarılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Holding, CarrefourSA'daki payların elden çıkarılacağı ya da şirket faaliyetlerinin farklı bir yapıya kavuşturulacağına dair basın ve sosyal medyada yer alan haberler üzerine Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir açıklama yaptı.

"Satış ya da bölünme kararı yok"

Holding, uzun vadeli değer yaratma hedefi doğrultusunda iştiraklerinin sermaye verimliliğini, portföy getirisini ve sürdürülebilir büyümeyi esas alan bir yaklaşım benimsediğini belirtti. Bu kapsamda portföyde yer alan şirketler için büyütme, dönüştürme, operasyonel ve finansal performansı iyileştirme ile çıkış dahil tüm stratejik alternatiflerin düzenli olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, CarrefourSA faaliyetlerinin bölünmesi ya da mağaza grupları bazında satışına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edilirken, Sabancı Holding'in CarrefourSA hisselerinin elden çıkarılmasına yönelik somut, bağlayıcı veya kesinleşmiş bir kararının bulunmadığı kaydedildi. Sabancı Holding, konuya ilişkin gelişmelerin olması halinde kamuoyunun ilgili mevzuat çerçevesinde bilgilendirileceğini bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi

"Çeşitli basın yayın organları, internet siteleri ve sosyal medya platformlarında, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. ("CarrefourSA") paylarının satışı ve/veya şirketin faaliyetlerinin farklı şekillerde yapılandırılmasına ilişkin olarak çeşitli haber ve yorumlar yer almıştır.

Sabancı Holding olarak, iştiraklerin sermaye verimliliğini, portföy getirisini ve sürdürülebilir büyümeyi esas alan, uzun vadeli değer yaratmaya odaklı bir yaklaşımı benimsemekteyiz. Bu çerçevede, portföyümüzdeki şirketler için "büyütme", "dönüştürme", "operasyonel ve finansal performansını iyileştirme" ve/veya "çıkış dahil tüm stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi" düzenli olarak ele alınmaktadır.

İlgili mecralarda yer alan CarrefourSA faaliyetlerinin bölünmesi ya da mağaza grupları bazında satışına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmadığı gibi Şirketimizin CarrefourSA hisselerinin elden çıkarılmasına dair almış olduğu somut, bağlayıcı veya kesinleşmiş bir karar da bulunmamaktadır."

