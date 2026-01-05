Borsa İstanbul Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,22 değer kazanarak 11.638,92 puana yükseldi. Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 140,54 puan artış gösterdi. Toplam işlem hacmi 78 milyar lira olarak kaydedildi. Bankacılık endeksi yüzde 0,33 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 2,53 değer kazandı. Sektör endekslerinde en fazla yükseliş finansal kiralama faktoringde yüzde 5,49 ile gerçekleşirken, en fazla düşüş tekstil deri sektöründe yüzde 2,69 olarak gözlendi.

Küresel ve Yurt İçi Piyasa Gelişmeleri

Küresel piyasalarda, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Venezuela'ya müdahalesinin küresel ekonomi üzerindeki etkisinin sınırlı kalacağı beklentisi ve teknoloji hisselerindeki kazançlarla risk iştahı yüksek seyrediyor. Yurt içinde ise yatırımcıların odağı günün ilk yarısında enflasyon verilerine çevrildi.

Enflasyon Verileri ve Beklentiler

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) , Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 0,89 arttı.

, Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 0,89 arttı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,75 artış gösterdi.

yüzde 0,75 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 30,89; yurt içi üretici fiyatlarında ise yüzde 27,67 olarak kaydedildi.

Böylece enflasyon yıllık bazda son 49 ayın en düşük seviyesine geriledi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Aralık 2025'te Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 0,96 artacağını tahmin etmiş ve bir önceki ay yüzde 31,07 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 31'e ineceğini öngörmüştü.

Teknik Görünüm ve Takip Edilecek Veriler

Analistler, günün geri kalanında Amerika Birleşik Devletleri'nde ISM Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (Purchasing Managers Index - PMI) takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.700 ve 11.800 puan direnç, 11.500 ve 11.400 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.



